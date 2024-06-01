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Jose Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri: Henüz bitmiş bir şey yok

Fenerbahçe'nin KAP'A bildirdiği Jose Mourinho katıldığı canlı yayında flaş sözlere imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." dedi.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 19:54 Güncelleme 01 Haziran 2024, 19:54
Jose Mourinho’dan flaş Fenerbahçe sözleri: Henüz bitmiş bir şey yok

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İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başladığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.



Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid - Borussia Dortmund finali için İngiltere'ye giden Jose Mourinho, Sky Sports'a konuştu.



Tecrübeli çalıştırıcı, "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." dedi.



Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu hakkında konuşan Mourinho, "Şampiyonlar Ligi zor... Fenerbahçe'nin 3 eleme oynaması gerekiyor. 8 oyuncu Avrupa Şampiyonası'na gitti, sezon öncesi kampta olmayacaklar. İlk eleme öncesinde olmayacaklar o yüzden biraz zor. Ama anlaşırsam... Biliyorsunuz rekabetleri severim. Anlaşırsak, Şampiyonlar Ligi'nde olmak için çok çalışırım." ifadelerini kullandı.

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