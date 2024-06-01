Arda Güler Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı? Borussia Dortmund Real Madrid maçı hangi statta, nerede oynanacak?

📍Wembley Stadyumu, İngiltere'nin Londra kentinde bulunan çok amaçlı ve modern bir stadyumdur. 90.000 kişilik kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük ikinci stadyumu olma özelliğini taşır. Bu devasa yapı, 2003 yılında yıkılan eski Wembley Stadyumu'nun yerine inşa edilmiştir.
🔵FİNAL MAÇININ DETAYLARI
Şampiyonlar Ligi finali, 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Maçın heyecanı, İngiltere, İspanya, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanından canlı yayınlarla futbolseverlere ulaşacak. Türkiye'de ise Exxen ve TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
📌ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, teknik direktör Ancelotti'nin güvendiği isimler arasında. Son dönemdeki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çeken Güler, final maçında forma giyip giymeyeceği konusunda merak konusu. Ancelotti, yaptığı açıklamada, "Arda son maçlarda gösterdiği performansla neredeyse kesin olarak finalde yer alacak." dedi.