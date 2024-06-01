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Arda Güler Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı? Borussia Dortmund Real Madrid maçı hangi statta, nerede oynanacak?

Avrupa futbolunun zirvesindeki mücadele Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında yaşanacak. İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi Wembley Stadı'nda gerçekleşecek olan bu dev final futbolseverler için unutulmaz anlara sahne olmaya hazırlanıyor. Peki, Arda Güler Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı? Borussia Dortmund Real Madrid maçı hangi statta, nerede oynanacak? İşte merak edilenler!

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 19:21 Güncelleme 01 Haziran 2024, 19:21
Arda Güler Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı? Borussia Dortmund Real Madrid maçı hangi statta, nerede oynanacak?

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez zafere ulaşmayı hedefliyor. Eflatun beyazlılar, bu önemli maçta Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak tarihi bir başarıya imza atmayı amaçlıyor. Takımın yıldızları Vinicius Junior, Toni Kroos, Bellingham ve Modric, finalde sahne alacak isimler arasında.

Almanya'nın köklü kulüplerinden Dortmund ise tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmanın peşinde. Geçtiğimiz maçlarda sergiledikleri etkileyici performansla finale kadar yükselen Dortmund, kupaya uzanarak tarihi bir başarı elde etmek istiyor.

📌 BORUSSİA DORTMUND REAL MADRİD MAÇI HANGİ STATTA, NEREDE OYNANACAK?

🔴2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun finalinde Borussia Dortmund ve Real Madrid, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

📍Wembley Stadyumu, İngiltere'nin Londra kentinde bulunan çok amaçlı ve modern bir stadyumdur. 90.000 kişilik kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük ikinci stadyumu olma özelliğini taşır. Bu devasa yapı, 2003 yılında yıkılan eski Wembley Stadyumu'nun yerine inşa edilmiştir.

🔵FİNAL MAÇININ DETAYLARI

Şampiyonlar Ligi finali, 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Maçın heyecanı, İngiltere, İspanya, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanından canlı yayınlarla futbolseverlere ulaşacak. Türkiye'de ise Exxen ve TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

📌ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, teknik direktör Ancelotti'nin güvendiği isimler arasında. Son dönemdeki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çeken Güler, final maçında forma giyip giymeyeceği konusunda merak konusu. Ancelotti, yaptığı açıklamada, "Arda son maçlarda gösterdiği performansla neredeyse kesin olarak finalde yer alacak." dedi.

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Arda Güler durdurulamıyor!

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