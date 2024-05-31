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Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün mü, ertelendi mi? 2024 Fenerbahçe başkanı kim olacak? Ali Koç, Aziz Yıldırım... Kim seçildi?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün heyecanla beklenen başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Taraftarlar, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından sonuçların açıklanacağı anı dört gözle bekliyor.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 07:47 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:47
Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün mü, ertelendi mi? 2024 Fenerbahçe başkanı kim olacak? Ali Koç, Aziz Yıldırım... Kim seçildi?

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Seçimde, mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor. Taraftarlar, her iki adayın oy oranlarını merakla bekliyor ve kulübün geleceğine yön verecek olan bu seçimin sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor.

FENERBAHÇE'DEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendiğini açıkladı.

KULÜP TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

''Değerli Üyemiz,

Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir.

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü''

FENERBAHÇE BAŞKANI KİM OLACAK?

Mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım arasında geçmesi beklenen seçimde daha önce Sadettin Saran'ın da adaylık açıklaması olmuştu. Ancak Saran, Ali Koç lehinde adaylıktan çekildiğini taraftarlar ile paylaştı.

Buna göre seçimde Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın oy oranları takip edilecek.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8-9 Haziran tarihlerini kapsayan toplantı sürecinde başkanın da 9 Haziran itibarıyla belli olması bekleniyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE

Başkanlık seçimine dair görüntülerin kulübün Youtube hesabından ve televizyondan takip edilmesi bekleniyor.

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