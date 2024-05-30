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Süper Lig'in yeni takımı belli oluyor! Sakaryaspor Bodrum FK (Bodrumspor) | CANLI

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselecek son takım bu akşam belli oluyor. Sakaryaspor ile Bodrum FK Adana'da kozlarını paylaşacak. İki kulübün karşı karşıya geleceği zorlu mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 19:13 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 19:13
Süper Lig’in yeni takımı belli oluyor! Sakaryaspor Bodrum FK Bodrumspor | CANLI

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Bu sezon kıran kırana geçen bir sezona nokta koyulan Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek son takım Adana'da belli olacak. Sezon boyunca performansları ile rakiplerini geride bırakmayı başaran Sakaryaspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Yeşil siyahlılar özlemini kurduğu günlere geri dönmek, Ege temsilcisi ise tarih yazmak amacında. Kritik randevuya dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

SAKARYASPOR BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

1. Lig play-offunda bu akşam Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek olan Sakaryaspor Bodrum FK maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

SAKARYASPOR BODRUMSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Rotman, Donkor, Bülent Uzun, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Dimitrov, Murat Akpınar, Del Valle, Ndlovu

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Burak Çoban, Samet Yalçın, Mohammed, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar

ÇOŞKUN DEMİRBAKAN İKİNCİ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Ligde 33. haftanın ardından teknik direktör değişikliğinin yaşandığı Sakaryaspor'da Coşkun Demirbakan, Tuncay Şanlı'nın yerine göreve geldi. Demirbakan yönetimindeki Sakaryaspor, son haftada Kocaelispor'u 2-0 yenerek doğrudan play-off finaline yükseldi.

Demirbakan, daha önce 2008-2009'da Diyabakırspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Tecrübeli teknik adam, 1999-2000'de Diyarbakırspor, 2000-2001'de de Sakaryaspor'un başında play-off finali oynamasına rağmen Süper Lig vizesi alamadı.

Sakaryaspor'u teknik direktör olarak daha önce iki kez Necdet Niş, birer defa da İlyas Tüfekçi, Şaban Yıldırım ve Nejat Biyediç, Süper Lig'e taşıdı.

BİTİGEN YÖNETECEK

TFF'den yapılan açıklamada Trendyol 1. Lig play-off final maçında Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı belirtildi. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelede 4. hakem olarak ise Cihan Aydın görev alacak.

BODRUM FK BU SEZON RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU

İki takım arasında bu sezon Sakarya'daki müsabakayı Bodrum FK 2-0 kazanırken, Bodrum'daki karşılaşma 0-0 sona erdi.

Sakaryaspor'da 16 gol atarak ligdeki gol krallığını Eyüpspor'dan Gianni Bruno ile paylaşan Yonathan Del Valle, Bodrum FK'de ise 8 gol kaydeden Gökdeniz Bayrakdar, forvet hattında takımlarını sırtladı.

SAKARYASPOR'DA HEDEF GALİBİYET

Sakaryaspor bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 50 kez sarsarken kalesinde 35 gol gördü.

Sakaryaspor, Bodrumspor karşısında kazanarak Süper Lig'e yükselmek istiyor. Sakaryaspor - Bodrumspor finali tek maç üzerinden oynanacak.



BODRUMSPOR SON DURUM

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanan müsabakada penaltı atışları sonucunda Ahlatcı Çorum FK'ya 5-4 üstünlük kuran Bodrum FK, finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu.

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