Süper Lig'in yeni takımı belli oluyor! Sakaryaspor Bodrum FK (Bodrumspor) | CANLI

ÇOŞKUN DEMİRBAKAN İKİNCİ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE Ligde 33. haftanın ardından teknik direktör değişikliğinin yaşandığı Sakaryaspor'da Coşkun Demirbakan, Tuncay Şanlı'nın yerine göreve geldi. Demirbakan yönetimindeki Sakaryaspor, son haftada Kocaelispor'u 2-0 yenerek doğrudan play-off finaline yükseldi. Demirbakan, daha önce 2008-2009'da Diyabakırspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Tecrübeli teknik adam, 1999-2000'de Diyarbakırspor, 2000-2001'de de Sakaryaspor'un başında play-off finali oynamasına rağmen Süper Lig vizesi alamadı. Sakaryaspor'u teknik direktör olarak daha önce iki kez Necdet Niş, birer defa da İlyas Tüfekçi, Şaban Yıldırım ve Nejat Biyediç, Süper Lig'e taşıdı.

BİTİGEN YÖNETECEK TFF'den yapılan açıklamada Trendyol 1. Lig play-off final maçında Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı belirtildi. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelede 4. hakem olarak ise Cihan Aydın görev alacak.

BODRUM FK BU SEZON RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU İki takım arasında bu sezon Sakarya'daki müsabakayı Bodrum FK 2-0 kazanırken, Bodrum'daki karşılaşma 0-0 sona erdi. Sakaryaspor'da 16 gol atarak ligdeki gol krallığını Eyüpspor'dan Gianni Bruno ile paylaşan Yonathan Del Valle, Bodrum FK'de ise 8 gol kaydeden Gökdeniz Bayrakdar, forvet hattında takımlarını sırtladı.

SAKARYASPOR'DA HEDEF GALİBİYET



Sakaryaspor bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 50 kez sarsarken kalesinde 35 gol gördü.



Sakaryaspor, Bodrumspor karşısında kazanarak Süper Lig'e yükselmek istiyor. Sakaryaspor - Bodrumspor finali tek maç üzerinden oynanacak.





BODRUMSPOR SON DURUM



Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanan müsabakada penaltı atışları sonucunda Ahlatcı Çorum FK'ya 5-4 üstünlük kuran Bodrum FK, finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu.