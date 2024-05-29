UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali Olympiakos - Fiorentina | CANLI

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin arıdndan ardından kulüpler bazında 3 numaralı kupa olarak adlandırılan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final zamanı geldi. Olympiakos ile Fiorentina bu akşam kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak sahadan ayrılmak ve adını zirveye yazdırmak amacında. Portekizli hakem Artur Soares Dias'ın düdük çalacağı zorlu randevunun sonunda bir takım evine zaferle dönecek.
OLYMPİAKOS FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde oynanacak olan Olympiakos - Fiorentina maçı saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ve TV 8'den canlı yayınlanacak.
OLYMPİAKOS FİORENTİNA MAÇI İLK 11'LERİ
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Iborra, Hezze, Podence, Chiquinho, Fortounis, El Kaabi
Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez-Quarta, Biraghi, Bonaventura, Arthur, Mandragora, Nico Gonzalez, Kouame, Belotti