UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali Olympiakos - Fiorentina | CANLI

OLYMPIAKOS FIORENTINA MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Avrupa kupalarında İtalya takımlarına rakip olduğu son yedi maçın altısını kaybeden Olympiakos, tek galibiyetini 2018/19 Avrupa Ligi grup aşamasında aldı (3-1 vs Milan). Olympiakos'un bu turnuvalarda temsilcilerini İtalya'dan (7) daha fazla mağlup ettiği sadece iki ülke bulunuyor: İngiltere (12) & Fransa (11).

Avrupa kupalarında altıncı kez bir Yunanistan temsilcisiyle karşılaşmaya hazırlanan Fiorentina, bu karşılaşmalardaki tek galibiyetini 2014/15 Avrupa Ligi grup aşamasında PAOK'tan (1-0) aldı (3B 1M).

Avrupa kupalarındaki ilk finaline çıkmaya hazırlanan Olympiakos, bu turnuvalardaki ilk maçı ile oynadığı ilk şampiyonluk karşılaşması arasında en uzun süre geçen ekip konumunda (64 yıl 259 gün).

Avrupa kupalarında altıncı kez bir final maçına çıkmaya hazırlanan Fiorentina, bu karşılaşmalardaki tek zaferini 1961 Kupa Galipleri Kupası'nda Rangers karşısında elde etti (toplam 4-1'lik skorla).

Olympiakos, Avrupa kupalarında final maçına çıkan ikinci Yunanistan takımı olacak. Bu aşamada boy gösteren ilk Yunanistan temsilcisi olan Panathinaikos, 1971'de Wembley'de oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Ajax'a 2-0 mağlup oldu.

Son iki Konferans Ligi sezonuna da ön elemelerde başlayan Fiorentina, bu iki sezonda da finale yükseldi ve Milan (1992/93 & 1993/94; Şampiyonlar Ligi) ile Valencia'nın (1999/00 & 2000/01; Şampiyonlar Ligi) ardından Avrupa kupaları tarihinde üst üste iki sezon en az bir ön eleme oynadıktan sonra şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanan üçüncü takım oldu.

Olympiakos, Marsilya'dan (2018 Avrupa Ligi finali) bu yana Avrupa kupalarında final maçını ülkesinde oynayan ilk takım olacak. Bu turnuvalarda şampiyonluk karşılaşmasına kendi topraklarında çıkan son dört takım kupayı kaldıramadı.

Avrupa kupalarındaki son 13 maçını kaybetmeyen ve kulüp tarihinin en uzun serisini yaşayan Fiorentina (7G 6B), Konferans Ligi tarihinde final karşılaşmasına namağlup çıkan üçüncü takım olacak (Feyenoord; 2021/22 & West Ham; 2022/23).

Bu sezon Avrupa kupalarında en fazla gol atan oyuncu olan Olympiakos santrforu Ayoub El Kaabi, bu gollerin 10'unu Konferans Ligi'nin grup sonrası eleme turlarında kaydetti. Bu turnuvaların tarihinde eleme karşılaşmalarında 11 gole ulaşan bir oyuncu bulunmuyor.

Konferans Ligi'nde bu sezon en fazla gol atan Fiorentina oyuncusu olan Lucas Beltran (4), Avrupa kupaları finalinde Lionel Messi'den (21 yaş 337 gün; 2009 Şampiyonlar Ligi vs Manchester United) bu yana ağları havalandıran en genç Arjantinli olmak için sahaya çıkacak (23 yaş 61 gün).