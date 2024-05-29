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UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali Olympiakos - Fiorentina | CANLI

Avrupa'nın 3 numaralı kupası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon bu akşam belli oluyor. Olympiakos ile Fiorentina Yunanistan'ın başkenti Atina'da karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki zorlu mücadeleden hangi tarafın galip ayrılacağı merakla bekleniyor. Karşılaşmaya dair detayları ve tüm bilgileri haberimizde okuyabilir, takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 21:20 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 21:32
UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali Olympiakos - Fiorentina | CANLI

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Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin arıdndan ardından kulüpler bazında 3 numaralı kupa olarak adlandırılan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final zamanı geldi. Olympiakos ile Fiorentina bu akşam kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak sahadan ayrılmak ve adını zirveye yazdırmak amacında. Portekizli hakem Artur Soares Dias'ın düdük çalacağı zorlu randevunun sonunda bir takım evine zaferle dönecek.

OLYMPİAKOS FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde oynanacak olan Olympiakos - Fiorentina maçı saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ve TV 8'den canlı yayınlanacak.

OLYMPİAKOS FİORENTİNA MAÇI İLK 11'LERİ

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Iborra, Hezze, Podence, Chiquinho, Fortounis, El Kaabi

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez-Quarta, Biraghi, Bonaventura, Arthur, Mandragora, Nico Gonzalez, Kouame, Belotti

OLYMPIAKOS FIORENTINA MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Avrupa kupalarında İtalya takımlarına rakip olduğu son yedi maçın altısını kaybeden Olympiakos, tek galibiyetini 2018/19 Avrupa Ligi grup aşamasında aldı (3-1 vs Milan). Olympiakos'un bu turnuvalarda temsilcilerini İtalya'dan (7) daha fazla mağlup ettiği sadece iki ülke bulunuyor: İngiltere (12) & Fransa (11).
Avrupa kupalarında altıncı kez bir Yunanistan temsilcisiyle karşılaşmaya hazırlanan Fiorentina, bu karşılaşmalardaki tek galibiyetini 2014/15 Avrupa Ligi grup aşamasında PAOK'tan (1-0) aldı (3B 1M).
Avrupa kupalarındaki ilk finaline çıkmaya hazırlanan Olympiakos, bu turnuvalardaki ilk maçı ile oynadığı ilk şampiyonluk karşılaşması arasında en uzun süre geçen ekip konumunda (64 yıl 259 gün).
Avrupa kupalarında altıncı kez bir final maçına çıkmaya hazırlanan Fiorentina, bu karşılaşmalardaki tek zaferini 1961 Kupa Galipleri Kupası'nda Rangers karşısında elde etti (toplam 4-1'lik skorla).
Olympiakos, Avrupa kupalarında final maçına çıkan ikinci Yunanistan takımı olacak. Bu aşamada boy gösteren ilk Yunanistan temsilcisi olan Panathinaikos, 1971'de Wembley'de oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Ajax'a 2-0 mağlup oldu.
Son iki Konferans Ligi sezonuna da ön elemelerde başlayan Fiorentina, bu iki sezonda da finale yükseldi ve Milan (1992/93 & 1993/94; Şampiyonlar Ligi) ile Valencia'nın (1999/00 & 2000/01; Şampiyonlar Ligi) ardından Avrupa kupaları tarihinde üst üste iki sezon en az bir ön eleme oynadıktan sonra şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanan üçüncü takım oldu.
Olympiakos, Marsilya'dan (2018 Avrupa Ligi finali) bu yana Avrupa kupalarında final maçını ülkesinde oynayan ilk takım olacak. Bu turnuvalarda şampiyonluk karşılaşmasına kendi topraklarında çıkan son dört takım kupayı kaldıramadı.
Avrupa kupalarındaki son 13 maçını kaybetmeyen ve kulüp tarihinin en uzun serisini yaşayan Fiorentina (7G 6B), Konferans Ligi tarihinde final karşılaşmasına namağlup çıkan üçüncü takım olacak (Feyenoord; 2021/22 & West Ham; 2022/23).
Bu sezon Avrupa kupalarında en fazla gol atan oyuncu olan Olympiakos santrforu Ayoub El Kaabi, bu gollerin 10'unu Konferans Ligi'nin grup sonrası eleme turlarında kaydetti. Bu turnuvaların tarihinde eleme karşılaşmalarında 11 gole ulaşan bir oyuncu bulunmuyor.
Konferans Ligi'nde bu sezon en fazla gol atan Fiorentina oyuncusu olan Lucas Beltran (4), Avrupa kupaları finalinde Lionel Messi'den (21 yaş 337 gün; 2009 Şampiyonlar Ligi vs Manchester United) bu yana ağları havalandıran en genç Arjantinli olmak için sahaya çıkacak (23 yaş 61 gün).

OLYMPIAKOS'UN FİNAL YOLCULUĞU

Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde başlayan Olympiakos, grubunu üçüncü sırada bitirdi ve Konferans Ligi'ne katıldı. Yunan ekibi sırasıyla Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe ve Aston Villa'yı eleyerek finale yükseldi.

Olympiakos, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında final maçına çıkacak. Bir Yunan takımının ise Avrupa kupalarındaki ikinci finali olacak. Kupa için finale çıkan ilk Yunanistan temsilcisi olan Panathinaikos, 1971'de Wembley'de oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Ajax'a 2-0 mağlup olmuştu.

FIORENTINA'NIN FİNAL YOLCULUĞU

Fiorentina ise UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını topladığı 12 puanla lider tamamladı. İtalyan ekibi, Maccabi Haifa, Viktoria Plzen ve Club Brugge'ü kupanın dışına iterek adını finale yazdırdı.

İtalyan ekibi Fiorentina, Avrupa kupalarında altıncı kez bir final maçına çıkmaya hazırlanıyor. Mor menekşeler, bu karşılaşmalardaki tek zaferini 1960-61 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda Rangers karşısında elde etti.

Fiorentina 1956-57 sezonunda Şampiyonlar Ligi finali, 1961-62 sezonunda Kupa Galipleri Kupası finali, 1989-90 sezonunda UEFA Kupası finali ve geçtiğimiz sezon yine Konferans Ligi finalinde boy göstermişti.

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