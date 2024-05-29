ÖZEL | Sakatlığını açıklayan Çağlar Söyüncü EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin oynadığı son maç olan İstanbulspor karşılaşması sonrası takvim.com.tr'ye sakatlığını açıklayan Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'ın EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı.



TFF'den yapılan açıklamada; "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Çağlar Söyüncü İstanbulspor maçı sonrası Takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada; 'Arka adale gitti" ifadelerini kullanmıştı.