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ÖZEL | Sakatlığını açıklayan Çağlar Söyüncü EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin oynadığı son maç olan İstanbulspor karşılaşması sonrası sakatlığını açıklayan Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'ın EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 22:49 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 23:31
ÖZEL | Sakatlığını açıklayan Çağlar Söyüncü EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin oynadığı son maç olan İstanbulspor karşılaşması sonrası takvim.com.tr'ye sakatlığını açıklayan Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'ın EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada; "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Çağlar Söyüncü İstanbulspor maçı sonrası Takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada; 'Arka adale gitti" ifadelerini kullanmıştı.

Çağlar Söyüncü sakatlığını takvim.com.tr'ye açıklamıştı!

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