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Filenin Sultanları maç takvimi! 31 Mayıs 2024 Sırbistan-Türkiye maçı saat kaçta, hani kanalda? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Sırbistan Türkiye maçı...

Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", ABD'nin Teksas eyaletinin Arlington kentinde düzenlenecek olan Milletler Ligi ikinci hafta maçlarında sahne alacak. İlk maçta Almanya ile karşılaşacak olan milli takımımızın mücadelesi için araştırmalar hızlandı. Peki, Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 00:50 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 00:50
Filenin Sultanları maç takvimi! 31 Mayıs 2024 Sırbistan-Türkiye maçı saat kaçta, hani kanalda? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Sırbistan Türkiye maçı...

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, "Filenin Sultanları", Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında sahne almaya hazırlanıyor. İşte tüm merak edilenler...

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan Türkiye voleybol maçı, 31 Mayıs 2024 Cuma günü (30'u 31'e bağlayan gece) oynanacak. Zorlu mücadele, saat 03.30'da başlayacak. Sırbistan Türkiye maçı, TRT SPOR ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

31 Mayıs Cuma

03.30 Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi

21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar

23.00 ABD-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş

İLK 8 FİNALE YÜKSELECEK

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ligin ikinci etabında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü etabında ise 11-16 Haziran'da Çin'de parkeye çıkacak. VNL'de 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, finallere katılma hakkı kazanacak.

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