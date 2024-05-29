Almanya-Türkiye 2024 VNL Kadınlar Milletler Ligi maçı | CANLI

İlk haftası Antalya'da gerçekleşen Milletler Ligi'nde sıra Amerika'ya geldi. İkinci hafta mücadeleleri kapsamında ilk maçına çıkan Filenin Sultanları Almanya ile kozlarını paylaşıor. Millilerimiz parkeden galibiyetle ayrılarak ülkemize bir sevinç daha yaşatmak isterken Türkiye'de kaybettiği 2 maçı da burada telafi etmeyi hedefliyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

ALMANYA-TÜRKİYE MİLLETLER LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Almanya-Türkiye Milletler Ligi 2. hafta maçı 29 Mayıs Çarşamba TSİ ile 22:30'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.