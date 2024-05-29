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Almanya-Türkiye 2024 VNL Kadınlar Milletler Ligi maçı | CANLI

Ülkemizi 2024 VNL Kadınlar Milletler Ligi'nde temsil eden Fİlenin Sultanları, 2. hafta kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde Almanya ile karşı karşıya geliyor. 4'te 4 yapmak isteyen millilerimizin kazanmaktan başka düşüncesi yok. Karşılşamayı takvim.com.tr'den canlı seyredebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 22:43 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 23:34
Almanya-Türkiye 2024 VNL Kadınlar Milletler Ligi maçı | CANLI

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İlk haftası Antalya'da gerçekleşen Milletler Ligi'nde sıra Amerika'ya geldi. İkinci hafta mücadeleleri kapsamında ilk maçına çıkan Filenin Sultanları Almanya ile kozlarını paylaşıor. Millilerimiz parkeden galibiyetle ayrılarak ülkemize bir sevinç daha yaşatmak isterken Türkiye'de kaybettiği 2 maçı da burada telafi etmeyi hedefliyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

ALMANYA-TÜRKİYE MİLLETLER LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Almanya-Türkiye Milletler Ligi 2. hafta maçı 29 Mayıs Çarşamba TSİ ile 22:30'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

Millilerimizin sporcu kadrosu:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy

Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI

1.set: Almanya: 25-20: Türkiye
2. set: Almanya: 20-25 :Türkiye
3. set:
4. set:
5. set:

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