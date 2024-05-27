Şampiyondan aslan hareketler! Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech sahada Filistin bayrağı açtı!

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Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Hakim Ziyech, RAMS Park'ta düzenlenen 24. şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağıyla poz verdi. Aktürkoğlu ve Ziyech'in bu hassasiyeti sosyal medyada ilgi gördü. İşte o paylaşım...

GALATASARAY 24. KEZ ŞAMPİYON OLDU Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti. PUAN REKORU KIRDI Galatasaray, Süper Lig'de 102 puanla rekor kırdı. Sezon boyunca birçok rekoru tarihe gömen sarı-kırmızılı ekip, ayrıca Süper Lig tarihinde üç haneli puan toplayan ilk takım oldu. Süper Lig'de puan rekoru 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'ye aitti.