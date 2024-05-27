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Şampiyondan aslan hareketler! Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech sahada Filistin bayrağı açtı!

RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 24. şampiyonluk kutlamaları son gaz devam ediyor. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech Filistin Bayrağı ile sahaya çıktı.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 21:14 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 22:32
Şampiyondan aslan hareketler! Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech sahada Filistin bayrağı açtı!

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Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Hakim Ziyech, RAMS Park'ta düzenlenen 24. şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağıyla poz verdi. Aktürkoğlu ve Ziyech'in bu hassasiyeti sosyal medyada ilgi gördü. İşte o paylaşım...

GALATASARAY 24. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti.

PUAN REKORU KIRDI

Galatasaray, Süper Lig'de 102 puanla rekor kırdı.

Sezon boyunca birçok rekoru tarihe gömen sarı-kırmızılı ekip, ayrıca Süper Lig tarihinde üç haneli puan toplayan ilk takım oldu.

Süper Lig'de puan rekoru 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'ye aitti.

ZIYECH SAHADA FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 24. şampiyonluk kutlamaları son gaz devam ediyor. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech Filistin Bayrağı ile sahaya çıktı.

İşte o görüntüler...

ZIYECH SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Galatasaray'ın 31 yaşındaki Faslı yıldızı Hakim Ziyech, 24. şampiyonluk kutlamaları kapsamında sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıyor. Galatasaray'ın bugünkü şampiyonluk kutlamalarında kupa kaldırılmadan dakikalar önce Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Filistin bayrağı ile birlikte poz verdi. İki yıldızın bu duyarlı hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.

GOL KRALI ICARDİ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sezonun gol kralı oldu.

Attığı gollerle takımın şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Icardi, 25 kez fileleri havalandırdı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF OYNAYACAK

Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonunda 36 takım arasına kalabilmek için play-off turunda mücadele edecek.

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