38 haftalık heyecan fırtınasında perde bu akşam kapanıyor. Trendyol Süper Lig'in son haftasında birbirinden çekişmeli karşılaşmalar futbol severleri bekliyor. Trabzon'da ise Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Seyircisinden yoksun olarak çıkacağı son müsabakadan galip ayrılmak isteyen bordo mavililer ile kümede kalma savaşı veren sarı lacivertliler arasındaki zorlu randevudan galip ayrılacak taraf merakla bekleniyor. Karagümrük'ün kazanmasıyla 17'inci sıraya gerileyen başkent temsilcisi eğer puansız dönerse gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek. 1 puan ise en üst organizasyonda kalmalarına yetecek. Teknik direktörlerin sahaya sürecekleri kadrolar da büyük önem taşıyor. İşte Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçı muhtemel 11'leri...