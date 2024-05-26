Kasımpaşa Beşiktaş | CANLI

Ligde aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen ancak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek zafere ulaşan Beşiktaş , bu akşam sezonu noktalıyor. Serdar Topraktepe ve öğrencileri alacakları sonuçla birlikte sezonu en iyi noktada tamamlamak isterken Paşa ise güçlü rakibini yenerek bir üst sıraya yerleşmek amacında. Kritik randevu öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamladı ve gözler karşılaşmaya çevrildi. İşte Beşiktaş Kasımpaşa maçının ilk 11'leri...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş , sahadan 3-2 galip ayrılarak kupayı 11'inci kez müzesine götürdü. Siyah beyazlılar 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Ghezzal ve Salih Uçan ile 2-1 öne geçti. Bordo mavililer Pepe ile eşitliği sağlasa da Fildişili futbolcunun hatalı pasında Al Musrati gönderdiği füze ile kupayı takımına getiren isim oldu.

TOPRAKTEPE'YE CEZA

Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye 1 maç men ve 39 bin TL para cezası verildi.

PFDK'nın aldığı kararlar şöyle;

1-BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü SERDAR TOPRAKTEPE'nin, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü SERDAR TOPRAKTEPE'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 23.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.