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Kasımpaşa Beşiktaş | CANLI

Trendyol Süper Lig'de perde kapanıyor. Eş zamanlı oynanacak karşılaşmalardan birinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Paşa rakibini yenerek üstüne çıkmak isterken siyah beyazlılar ise zorlu deplasmandan en az 1 puan alıp hem yerini korumak hem de galibiyetle dönmesi halinde ise Başakşehir'i geçmeye çalışacak. Kıran kırana geçmesi beklenen mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu. Takvim.com.tr'den 90 dakikayı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 17:50 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 18:48
Kasımpaşa Beşiktaş | CANLI

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Ligde aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen ancak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek zafere ulaşan Beşiktaş, bu akşam sezonu noktalıyor. Serdar Topraktepe ve öğrencileri alacakları sonuçla birlikte sezonu en iyi noktada tamamlamak isterken Paşa ise güçlü rakibini yenerek bir üst sıraya yerleşmek amacında. Kritik randevu öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamladı ve gözler karşılaşmaya çevrildi. İşte Beşiktaş Kasımpaşa maçının ilk 11'leri...

11'İNCİ KEZ KUPA!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrılarak kupayı 11'inci kez müzesine götürdü. Siyah beyazlılar 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Ghezzal ve Salih Uçan ile 2-1 öne geçti. Bordo mavililer Pepe ile eşitliği sağlasa da Fildişili futbolcunun hatalı pasında Al Musrati gönderdiği füze ile kupayı takımına getiren isim oldu.

TOPRAKTEPE'YE CEZA

Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye 1 maç men ve 39 bin TL para cezası verildi.

PFDK'nın aldığı kararlar şöyle;

1-BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü SERDAR TOPRAKTEPE'nin, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü SERDAR TOPRAKTEPE'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 23.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

YILDIZLAR GÖRÜŞME ODASINA

Beşiktaş'ta mukaveleleri sona eren Rachid Ghezzal, Umut Meraş, Joe Worral, Utku Yuvakuran ve Gökhan İnler takımdan ayrılacak. Sabah'ın haberine göre; diğer iki isim Salih Uçan ve Cenk Tosun'un durumları ise henüz netlik kazanmadı. Bu sezon 5 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Salih, kısa bir süre önce yönetimle rakamlar üzerine ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti. Başkan Hasan Arat ve ekibinin sakatlıktan döndükten sonra ortaya koyduğu futbolla beğeni toplayan, kupa finalinde de maçın adamı seçilen Salih'i takımda tutmak istediği öğrenildi. Önümüzdeki hafta tecrübeli oyuncuyla masaya oturulacağı öğrenildi. Eyüpspor'dan teklif alan Cenk Tosun ise Beşiktaş'ı bekliyor. Avrupa Şampiyonası aday kadrosuna çağırılan Cenk'in gönlü kalmaktan yana. Yönetimin, 32 yaşındaki forvetle görüşeceği gelen bilgiler arasında.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 38'inci haftasında oynanacak olan Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat 19.00'da başlayacak. Zorlu randevu Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak. TOD TV ve beinconnect.com.tr'den de seyredilebilecek.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Porozo, Gökhan, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Oğulcan, Da Costa

Beşiktaş: Ersin; Onur, Tayyip Talha, Baktiyar, Masuaku, Demir Ege, Chamberlain, Kerem, Mustafa, Cenk, Semih

KASIMPAŞA'DA SON DURUM

Ligde bu sezon iyi bir performansa imza atan lacivert-beyazlılar, son 2 haftada 4 puan toplamayı başardı. Teknik direktör Sami Uğurlu'nun ekibi, ligin son haftasına 53 puanla 6. sırada giriyor. Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda ligi 5. sırada tamamlayacak.

İLK MAÇI KASIMPAŞA KAZANDI

Son hafta öncesinde aralarında 3 puan fark bulunan iki takımın ligin ilk devresindeki karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanda sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

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