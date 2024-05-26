Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı yaşanıyor. Lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor.
Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı yaşanıyor. Lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor.
Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesi durumunda maçtan galip ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
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Fenerbahçe - İstanbulspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Ferdi, King, Fred, Szymanski, Tadic, Serdar, Dzeko
İstanbulspor : Mücahit, Okan, Coly, Baran, Ali Yaşar, Sambissa, Kenio, Vorobjovas, Özcan, Vefa, Mendy
FENERBAHÇE'DE GÖZLER GALATASARAY MAÇINDA
Ezeli rakibini geçtiğimiz hafta mağlup eden Fenerbahçe, rakibiyle puan farkını 3'e düşürdü ve ikili averajda öne geçti.
Konyaspor - Galatasaray mücadelesi Fenerbahçe maçıyla aynı saatte başlayacak. Galatasaray'ın mağlubiyetle ayrılması ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u mağlup etmesi durumunda Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edecek.