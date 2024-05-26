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Fenerbahçe - İstanbulspor maçını şifresiz veren kanallar! FB - İstanbulspor maçı canlı yayın veren yabancı kanallar listesi

Trendyol Süper Lig'in nefes kesen atmosferi, 38. hafta maçlarıyla doruk noktasına ulaşıyor. Şampiyonluk yarışının merakla beklenen müsabakalarından biri de Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile karşılaşacağı maç. Sarı-lacivertli takımın şampiyonluk umutlarını sürdürebilmesi için bu maçı kazanması büyük önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 15:04 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 15:05
Fenerbahçe - İstanbulspor maçını şifresiz veren kanallar! FB - İstanbulspor maçı canlı yayın veren yabancı kanallar listesi

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Özellikle 37. haftada Galatasaray'ı mağlup ederek umutlarını yeşerten Fenerbahçe, taraftarlarını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu kritik mücadelede taraftarların takımlarına olan desteği ise her zamankinden daha önemli.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Volkan Bayarslan'ın yöneteceği Fenerbahçe - İstanbulspor maçı, 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Ayrıca Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadelede Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını, Aleks Taşçıoğlu ve Samet Çiçek üstlenecek.

Fenerbahçe - İstanbulspor maçını canlı izlemek isteyenler ise, beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

FB İÇİN UMUT VAR

Fenerbahçe için umutlar henüz tükenmedi. Zira Galatasaray, Konyaspor karşısında mağlup olursa ve FB İstanbulspor karşısında galip olursa, Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edecek.

Ancak Galatasaray, Konyaspor karşısında galibiyetle mücadeleden ayrılırsa veya Konyaspor - Galatasaray maçı eşitlikle tamamlanırsa, Galatasaray Trendyol Süper Lig şampiyonu olacak.

Fenerbahçe maçını şifresiz, canlı verecek yabancı kanallar

Güney Amerika: Star+

Karayipler Bölgesi: ESPNPlay Caribbean

ABD: beIN SPORTS (İspanyolca), beIN SPORTS CONNECT

Kanada: Fanatiz, beIN SPORTS (İspanyolca), fubo TV, beIN SPORTS CONNECT

Çekya: Sport 1 CZ/SK

Fransa: beIN SPORT Max 8, Free

Hollanda: Ziggo Sport

Portekiz: Sport TV 4 (Şifresiz), Sport TV Multiscreen (Şifresiz - Konferans Yayın)

Romanya: Prima Play, Prima Sport 3

Slovakya: Sport 1 CZ/SK

Ukrayna: MEGOGO Football 1

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