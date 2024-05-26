Fenerbahçe - İstanbulspor maçını şifresiz veren kanallar! FB - İstanbulspor maçı canlı yayın veren yabancı kanallar listesi

Özellikle 37. haftada Galatasaray'ı mağlup ederek umutlarını yeşerten Fenerbahçe, taraftarlarını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu kritik mücadelede taraftarların takımlarına olan desteği ise her zamankinden daha önemli.
Özellikle 37. haftada Galatasaray'ı mağlup ederek umutlarını yeşerten Fenerbahçe, taraftarlarını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu kritik mücadelede taraftarların takımlarına olan desteği ise her zamankinden daha önemli.
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Volkan Bayarslan'ın yöneteceği Fenerbahçe - İstanbulspor maçı, 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Ayrıca Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadelede Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını, Aleks Taşçıoğlu ve Samet Çiçek üstlenecek.
Fenerbahçe - İstanbulspor maçını canlı izlemek isteyenler ise, beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.
FB İÇİN UMUT VAR
Fenerbahçe için umutlar henüz tükenmedi. Zira Galatasaray, Konyaspor karşısında mağlup olursa ve FB İstanbulspor karşısında galip olursa, Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edecek.
Ancak Galatasaray, Konyaspor karşısında galibiyetle mücadeleden ayrılırsa veya Konyaspor - Galatasaray maçı eşitlikle tamamlanırsa, Galatasaray Trendyol Süper Lig şampiyonu olacak.
Fenerbahçe maçını şifresiz, canlı verecek yabancı kanallar
Güney Amerika: Star+
Karayipler Bölgesi: ESPNPlay Caribbean
ABD: beIN SPORTS (İspanyolca), beIN SPORTS CONNECT
Kanada: Fanatiz, beIN SPORTS (İspanyolca), fubo TV, beIN SPORTS CONNECT
Çekya: Sport 1 CZ/SK
Fransa: beIN SPORT Max 8, Free
Hollanda: Ziggo Sport
Portekiz: Sport TV 4 (Şifresiz), Sport TV Multiscreen (Şifresiz - Konferans Yayın)
Romanya: Prima Play, Prima Sport 3
Slovakya: Sport 1 CZ/SK
Ukrayna: MEGOGO Football 1