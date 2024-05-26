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Fenerbahçe hangi durumda, nasıl şampiyon olur? Süper Lig'de şampiyon olan takım kaç TL kazanacak? Fenerbahçe kaç kez şampiyon oldu?

Fenerbahçe'nin şampiyonluk heyecanı dorukta! Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir adım atan sarı-lacivertliler, son haftaya rakiplerinin 3 puan önünde girdi. İşte Fenerbahçe'nin şampiyon olması için gerekenler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 13:32 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 13:32
Fenerbahçe hangi durumda, nasıl şampiyon olur? Süper Lig’de şampiyon olan takım kaç TL kazanacak? Fenerbahçe kaç kez şampiyon oldu?

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Trendyol Süper Lig'in nefesleri kesecek 38. haftasında gözler, şampiyonluk yarışındaki heyecanlı gelişmelere çevrildi. Galatasaray'ı geçen hafta 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk için son kozlarını oynamaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin şampiyon olması için öne çıkan olasılıklar...

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON OLAN TAKIM KASASINI DOLDURACAK

Galatasaray ligi birinci bitirirse 241 milyon TL, F.Bahçe zirvede olursa 224 milyon TL kazanacak.

Şampiyon olan takım, bu büyük gurura ulaşmanın yanı sıra kasasını da dolduracak. Sezona katılım bedeli olarak 38'er milyon lira alan iki ekipten şampiyon olan ayrıca 39,8 milyon lira ödül kazanacak.

Bugün de galip gelmeleri durumunda aldıkları puanların karşılığı olarak Galatasaray 85 milyon 836 TL, Fenerbahçe 82 milyon 104 TL performans priminin sahibi olacak.

Galatasaray bu sezon yayın gelirlerinden ayrıca, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da 'şampiyonlar payı' bedeli elde etti.

Fenerbahçe'ninse bu alandaki geliri 19 şampiyonluğa karşılık 64 milyon 125 bin TL. Yani toplamda bu sezon Galatasaray 241 milyon 261 bin, Fenerbahçe 224 milyon 29 bin TL kazanmış olacak.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Galatasaray, Konyaspor ile 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan mücadelede 1 puan alması halinde şampiyon olacak.

99 puanla zirvede olan Galatasaray, son hafta Konyaspor deplasmanına çıkarken, 96 puanlı Fenerbahçe ise küme düşmesi haftalar önce kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek.

Galatasaray sezonun son haftasında Konyaspor deplasmanından 1 puan dahi alması durumunda şampiyon olacak. Galatasaray'ın yenilmesi, Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise şampiyonluk ipini Sarı-Lacivertliler göğüsleyecek.

Galatasaray'ın Konyaspor maçında kaybetmesi durumunda Fenerbahçe şampiyon olacak. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için İstanbulspor karşısında kazanması gerekiyor.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASI İÇİN NE YAPMASI LAZIM?

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için sarı-kırmızılıların Konyaspor karşısında mağlup olması, kendilerinin ise İstanbulspor'u mağlup etmesi gerekiyor.

Şampiyonlukta ikili averaj belirleyici oluyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadele eşitlikle tamamlanmıştı.

FENERBAHÇE'NİN TOPLAMDA KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Fenerbahçe'nin 1959 yılından beri oynanan Süper Lig'de 19 şampiyonluğu var. Sarı lacivertliler, 6 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, son olarak 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyon oldu.

Fenerbahçe, 1959 yılında ilk kez Millî Lig adıyla düzenlenen ligde o sezon Kırmızı ve Beyaz Grup uygulaması yapılmış bu iki grubun birincisi çift maç usulü final maçı oynamış ve iki maç sonunda Galatasaray'a üstünlük sağlayarak ligin ilk şampiyonu olmuştur.

34 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi alan Fenerbahçe, 74 gol atıp kalesinde 33 gol gördü. Fenerbahçe'nin en yakın rakibi Galatasaray ise o sezonu 65 puanla ikinci olarak tamamladı.

Toplamda ise Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 16, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Başakşehir ise birer kez şampiyon olmuştur.

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