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Türkiye'nin EURO 2024 geniş kadrosu açıklandı

Türkiye'nin EURO 2024 öncesi geniş kadrosu Vincenzo Montella tarafından belirlendi. Listede Süper Lig ve Avrupa liglerinde oynayan bazı sürpriz isimlere yer verildi. Kesin liste 7 Haziran'da tesmil edilecek

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 20:34 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 21:16
Türkiye’nin EURO 2024 geniş kadrosu açıklandı

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A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024 öncesi geri sayıma geçti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek geniş kadroyu belirledi.

Bizim Çocuklar turnuvadaki ilk maçına 18 Haziran'da Gürcistan karşısında çıkacak. Portekiz ile 22 Haziran'da kozlarını paylaşacak ve 26 Haziran'da Çekya önünde en kritik sınavını verecek.

Vincenzo Montella'nın kampta yapacağı değerlendirmenin ardından EURO 2024'te mücadele edecek 26 kişilik kadro, 7 Haziran'da UEFA'ya teslim edilecek.

3 ETAP HALİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

A Millî Takım aday kadrosuna davet edilen futbolcular, üç etap halinde çalışmalara başlayacak. İlk grupta yer alan ve kulüpleriyle olan maçlarını tamamlamış futbolcular, bugün Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Tesisleri'ne gelerek idmanlarına başladı. İkinci grupta bulunan futbolcular ise kulüpleriyle bu hafta sonunda görev alacakları maçların ardından 29 Mayıs Çarşamba günü kampa dâhil olacak.

Son olarak, Arda Güler ve Salih Özcan, Borussia Dortmund ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İtalya'da kampa katılacak.

Kampın ilk etabında sınırlı sayıda futbolcunun bulunacağı göz önüne alınarak ve teknik ekibin hafta sonunda takımlarıyla son maçlarını oynayacak futbolculara millî takım kampı öncesi tam bir dinlenme imkânı tanıma prensibi gereğince, A Millî Takım havuzunda bulunan ve Trendyol 1. Lig şampiyonu Eyüpspor'da forma giyen kalecilerimizden Berke Özer, 24-29 Mayıs tarihleri arasında A Millî Takım antrenmanlarında yer alacak.

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