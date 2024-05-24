Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek puanını 96'ya yükseltti ve şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Galatasaray ise 99 puanda kaldı ve liderlik koltuğunda titiz bir bekleyiş başladı.
KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Sarı-kırmızılı takımın 24. şampiyonluğu kazanma ihtimali bulunan Konyaspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu.
Tümosan Konyaspor ile Galatasaray, 26 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek.
Maça dair saat, yayıncı kanal ve hakem bilgisi gelecek günlerde netleşecek.