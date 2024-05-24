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Fenerbahçe'den TFF'ye Kerem Aktürkoğlu başvurusu

Fenerbahçe Kulübü derbi sonrasındaki görüntüler nedeniyle Kerem Aktürkoğlu hakkında TFF'ye başvuruda bulunacak.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 16:37 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 16:48
Fenerbahçe’den TFF’ye Kerem Aktürkoğlu başvurusu

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı müsabaka sonrası ortaya çıkan görüntüler gündem oldu.

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi için harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun derbi sonrası görüntülerini TFF'ye taşıma kararı aldı.

A Spor'un haberine göre; Maç sonu görüntülerini inceleyen Fenerbahçe hukuk ekibi, TFF'ye başvuru yapacak.

NE OLMUŞTU?

Mücadele sonrası stadı terk ederken gergin olduğu gözüken Kerem Aktürkoğlu, "Korkak herif" diyerek stattan ayrılırken sosyal medyadan yaptığı bir açıklama ilke taraftara seslendi.

Kerem Aktürkoğlu açıklamasında, ''Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı.

Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluklar ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi.

Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyonluğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasında her şeyimizi vereceğiz.

Şunun bilinmesini isterim ki; Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez.

Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.'' dedi.

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