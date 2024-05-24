SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe Panathinaikos | CANLI

Ülkemizi Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe, Final Four'daki ilk maçına bu akşam çıkıyor. Sarı lacivertlilerin Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacağı zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler takvim.com.tr'den skoru canlı olarak takip edebilirler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 18:47 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 18:50
Fenerbahçe Panathinaikos | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezonki performansıyla zaman zaman umut vermese de Euroleague'de üst tura çıkmayı başaran Fenerbahçe, Monaco ile karşılaştığı seriyi kazanarak Final Four bileti almıştı. Almanya'da Alba Arena'da düzenlenecek organizasyonda temsilcimiz bu akşam Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki zorlu mücadeleyi takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Euroleague'de Fenerbahçe ile Panathinaikos arasındaki Euorleague Final Four yarı final maçı saat 19.00'da başlayacak. Zorlu randevu S Sport'tan canlı yayınlanacak. Diğer yarı finalde 22.00'de Real Madrid ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Kazanan ekipler 26 Mayıs Pazar günü 21.00'de şampiyonluk için parkeye çıkacak. Üçüncünün belli olacağı karşılaşma ise 18.00'de başlayacak.

İLK KEZ FINAL FOUR'DA KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Panathinaikos'la 37. maçını oynayacak. Yunanistan temsilcisiyle bugüne dek karşı karşıya geldiği 36 maçta 17 kez kazanan sarı-lacivertliler, 19 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe Beko, bu sezon rakibiyle oynadığı müsabakaları iç sahada 83-69 kazanırken, deplasmanda ise 74-63 kaybetti. İki takım ilk kez Final Four'da karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Jonathan Motley
Scottie Wilbekin
Sertaç Şanlı
Georgios Papagiannis
Nigel Hayes-Davis
Tarık Biberovic
Dyshawn Pierre
Marko Guduric
Tyler Dorsey
Nick Calathes
Yam Madar
Nate Sestina

FENERBAHÇE - PANATHINAIKOS SKOR

1. çeyrek:
2. çeyrek:
3. çeyrek:
4. çeyrek:

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Albaraka İslami Finans Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Küresel düzeni yerden yere vurdu | Yastıkaltı çağrısı
Lahey’den İsrail’e 1 ay süre! Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi: Refah’ta saldırılar durmalı, sınır kapısı açılmalı
TV’lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son! TSK Personel Kanunu teklifinde kapsamlı önlemler: MSB’den izinsiz beyan verene hapis
Romanya ‘çocuklarımızdan değerli değil’ demişti! AB ülkesinde 65 bin sokak köpeği için kanun uygulandı
Son dakika: MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! PKK/KCK’lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek’i etkisiz hale getirildi
Başıboş hayvan sorununa akılalmaz tepki: Hatice köpek taklidi yaptı!
Selin Öztürk cinayete mi kurban gitti? Spil Dağı’nda darbedildiği ortaya çıktı! Yayına bağlanan ismin sözleri olayın seyrini değiştirdi
Makam aracıyla göçmen kaçakçılığında flaş detay! Askerler ve Suriyeli göçmenler arasında pazarlık! Adam başı 3 bin dolar
Başıboş sokak köpeği sorununa tarihsel bakış! Atatürk dönemindeki Resmi Gazete’de ’umumi mücade’ vurgusu: ’İtlaf’lı çözümün belgesi
Ankara’yı sel vurdu: Park halindeki aracın altında sıkışan çocuk kamerada
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporu ortaya çıktı: Kurşun izi var mı? Suikast mı düzenlendi?
SON DAKİKA | Talim ve Terbiye Kurulu duyurdu! Yeni müfredat onaylandı! İşte 9 soruda yeni model
Eli kanlı terör örgütü PKK’dan sözde ’teröristan’ planı! Suriye’nin kuzeyinde seçimle meşrulaşma peşindeler
Üsküdar karıştı! Kafede silahlı çatışma: Ölü, yaralı, gözaltı! | Çatışma anı kamerada
Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ifade zamanı! Fenerbahçeli isimler için flaş karar! Aralarında İsmail Kartal’ın oğlu da var
SON DAKİKA