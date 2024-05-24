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Bu sezonki performansıyla zaman zaman umut vermese de Euroleague'de üst tura çıkmayı başaran Fenerbahçe, Monaco ile karşılaştığı seriyi kazanarak Final Four bileti almıştı. Almanya'da Alba Arena'da düzenlenecek organizasyonda temsilcimiz bu akşam Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki zorlu mücadeleyi takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Euroleague'de Fenerbahçe ile Panathinaikos arasındaki Euorleague Final Four yarı final maçı saat 19.00'da başlayacak. Zorlu randevu S Sport'tan canlı yayınlanacak. Diğer yarı finalde 22.00'de Real Madrid ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Kazanan ekipler 26 Mayıs Pazar günü 21.00'de şampiyonluk için parkeye çıkacak. Üçüncünün belli olacağı karşılaşma ise 18.00'de başlayacak.