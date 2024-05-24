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2024 Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman saat kaçta? Galatasaray'ın başkan adayları kim? Yönetim kurulu listeleri belli oldu

Galatasaray başkanlık seçimi günü geldi. Pazar akşamı şampiyonluk mücadelesi verecek olan sarı kırmızılılarda 25 Mayıs günü kongre üyeleri sandık başına giderek yeni yönetimi belirleyecek. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda kurulan 20 sandıkta oy verme işlemleri sonrasında koltuğun yeni sahibi belli olacak. Dursun Özbek'in yeniden başkanlık koltuğuna oturma ihtimali de bulunuyor. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 23:09 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 23:09
2024 Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman saat kaçta? Galatasaray’ın başkan adayları kim? Yönetim kurulu listeleri belli oldu

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Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sorularıyla taraftarlar tarafından araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Galatasaray başkanlık seçimi için artık çok kısa bir süre kaldı. Tarih ise geçtiğimiz günlerde açıklanarak camiaya duyurulmuştu. 104. dönemde görev alacak başkan ve yönetim kurulunu belirleyecek kongre üyeleri sandık başına gelerek olarını kullanacak. En çok oy alan isim ise yeni başkan olarak seçilecek.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın başkanlık seçimi ile ilgili olarak saat bilgisi de duyuruldu. Buna göre 20 sandıkta gerçekleşecek oy verme işlemi saat 10.00'dan itibaren başlayacak. Saat 15.00'te ise sandıklar kapatılacak ve oy sayımına geçilecek.Başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri de seçimde büyük önem taşıyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray başkan adayları kim ve görev arkadaşları kim olacak? 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri…

OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Tarihi uzun bir geçmişe dayanan sarı kırmızılı kulübün 104'üncü dönem başkan ve yönetim kurulunu belirleyecek olan 10 bin kişinin sandığa gideceği seçim çekişmeli bir günü beraberinde getirecek. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak. Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 15.00'te sona erecek.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray olağan genel kurulunda iki aday yarışacak. Mevcut Başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum kıyasıya bir yarışa girecek.

Seçimlerde kongre üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için ise sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

İki başkan adayının da asıl ve yedek yönetim kurulu adayları açıklandı.

DURSUN ÖZBEK YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

SÜHEYL BATUM YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

GALATASARAY BAŞKANLARI

Dursun Özbek (2015-2018) (2022-)

Burak Elmas (2021-2022)

Mustafa Cengiz (2018-2021)

Duygun Yarsuvat (2014-2015)

Ünal Aysal (2011-2014)

Adnan Polat (2008-2011)

Özhan Canaydın (2002-2008)

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