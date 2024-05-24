2024 Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman saat kaçta? Galatasaray’ın başkan adayları kim? Yönetim kurulu listeleri belli oldu

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın başkanlık seçimi ile ilgili olarak saat bilgisi de duyuruldu. Buna göre 20 sandıkta gerçekleşecek oy verme işlemi saat 10.00'dan itibaren başlayacak. Saat 15.00'te ise sandıklar kapatılacak ve oy sayımına geçilecek.Başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri de seçimde büyük önem taşıyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray başkan adayları kim ve görev arkadaşları kim olacak? 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri…