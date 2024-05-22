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Atlanta - Leverkusen canlı maç izle! UEFA Avrupa Ligi final maçı şifresiz, bedava, kesintisiz izle

Almanya'nın nefes kesen sezonunun ardından Xabi Alonso'nun önderliğindeki takım, Avrupa Ligi'ni zirvede tamamlamanın hayalini kuruyor. Ancak bu hedefe ulaşmalarının önünde Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta gibi güçlü bir rakip var.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 21:12 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 21:12
Atlanta - Leverkusen canlı maç izle! UEFA Avrupa Ligi final maçı şifresiz, bedava, kesintisiz izle

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Avrupa futbolunun nefes kesen heyecanı, UEFA Avrupa Ligi finaliyle doruk noktasına ulaşıyor. İrlanda'nın başkenti Dublin, bu unutulmaz finalin ev sahibi olacak. Bu sezon gösterdikleri etkileyici performanslarla dikkat çeken Atalanta ve Bayer Leverkusen, kupa için mücadele edecekler.

ATALANTA - LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı İrlanda'da yaşanacak. Dublin şehrinde bulunan Dublin Arena'da oynanacak Atalanta - Leverkusen mücadelesi 22 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

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ATALANTA - LEVERKUSEN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Avrupa futbolunun en önemli iki numaralı organizasyonun final mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Atalanta - Bayer Leverkusen karşılaşması TV8,5 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi Final mücadelesini Rumen hakem Istvan Kovacs yönetirken yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene üstlenecek. Mücadelenin 4'Üncü hakemi ise Slovak Ivan Kruzliak olacak.

LEVERKUSEN'İN FİNAL YOLCULUĞU

Alman ekibi bu sezon hem ligde hem de Avrupa kupalarında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

H Grubu'nda mücadele eden Leverkusen grup aşamasında Karabağ, Molde, Hacken gibi takımlarla oynadığı 6 mücadelenin tamamını kazanmayı başardı.

Bu mücadelelerde rakip fileleri 19 kez sarsarken kalesinde sie sadece 3 gol gördü. Alman ekibi son 16 turunda Karabağ'ı, çeyrek finalde West Ham United'ı ve yarı finalde Romayı toplamda 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

ATALANTA FİNAL YOLCULUĞU

D Grubu'nda yer alan Atalanta ise Sporting Lizbon, Sturm Graz gibi takımların bulunduğu grubunu 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.

İtalyan ekibi son 16 turunda Sporting Lizbon'u, çeyrek finalde Liverpool'u ve yarı finalde Marsilya'yı toplamda 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca

Bayer Leverkusen: Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Stanisic, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Wirtz; Frimpong, Adli

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