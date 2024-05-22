Atlanta - Leverkusen canlı maç izle! UEFA Avrupa Ligi final maçı şifresiz, bedava, kesintisiz izle

Avrupa futbolunun nefes kesen heyecanı, UEFA Avrupa Ligi finaliyle doruk noktasına ulaşıyor. İrlanda'nın başkenti Dublin, bu unutulmaz finalin ev sahibi olacak. Bu sezon gösterdikleri etkileyici performanslarla dikkat çeken Atalanta ve Bayer Leverkusen, kupa için mücadele edecekler.

ATALANTA - LEVERKUSEN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Avrupa futbolunun en önemli iki numaralı organizasyonun final mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Atalanta - Bayer Leverkusen karşılaşması TV8,5 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi Final mücadelesini Rumen hakem Istvan Kovacs yönetirken yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene üstlenecek. Mücadelenin 4'Üncü hakemi ise Slovak Ivan Kruzliak olacak.

LEVERKUSEN'İN FİNAL YOLCULUĞU

Alman ekibi bu sezon hem ligde hem de Avrupa kupalarında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

H Grubu'nda mücadele eden Leverkusen grup aşamasında Karabağ, Molde, Hacken gibi takımlarla oynadığı 6 mücadelenin tamamını kazanmayı başardı.

Bu mücadelelerde rakip fileleri 19 kez sarsarken kalesinde sie sadece 3 gol gördü. Alman ekibi son 16 turunda Karabağ'ı, çeyrek finalde West Ham United'ı ve yarı finalde Romayı toplamda 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.