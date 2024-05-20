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Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardından gözden çıkarıldı

Sezon boyunca kırılmadık rekor bırakmayan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmek için sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı lacivertliler, ezeli rakibinin tüm serilerine son vererek şampiyonluk kutlatmadı. Maçta bazı isimlerin gösterdiği performanstan memnun olmayan Okan Buruk, neşteri vurdu. İşte Galatasaray'ın gelecek sezon yollarını ayıracağı o isimler...

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 16:49 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 16:49
Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardından gözden çıkarıldı

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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar mücadeleden 1 puan çıkarması halinde şampiyon olacağı karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardndan gözden çıkarıldı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol 71. dakikada Çağlar Söyüncü ile geldi. Kanarya'da Alexander Djiku, 22. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardndan gözden çıkarıldı

Bu sonucun ardından Galatasaray 99 puanda kalırken, Fenerbahçe 96 puana ulaştı. Ligde şampiyon olacak takımı son hafta oynanacak maçlar belirleyecek.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardndan gözden çıkarıldı

Galatasaray Konyaspor deplasmanında alacağı 1 puanla şampiyon olacak. Fenerbahçe ise ezeli rakibinin bir kez daha yenilmesini bekleyecek.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardndan gözden çıkarıldı

MAÇ GERGİN GEÇTİ!

Dev derbide henüz karşılaşma başlamadan gerginlik yaşandı. Zemin kontrolüne çıkan takımlar bir anda birbirlerine girdiler.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardndan gözden çıkarıldı

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere arma göstermesinin ardından Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu tepki gösterdi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardndan gözden çıkarıldı

Olaya Abdülkerim Bardakcı da karışırken bir anda olay büyüdü. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından futbolcular soyunma odasına girdiler.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardndan gözden çıkarıldı

Maçın ardından ise Fenerbahçeli futbolcuların sevinçlerine yabancı madde atıldı. Sarı lacivertliler polis korumasıyla tünele geldiler.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardndan gözden çıkarıldı

Başkan Ali Koç'un RAMS Park'a gelmesiyle beraber ise gerilim had safhaya çıktı. İki takım yöneticileri Mixed Zone olarak adlandırılan karma alanda tartışma yaşadı.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardndan gözden çıkarıldı

OKAN BURUK ELEŞTİRİLDİ!

Galatasaray'da derbi mağlubiyetinden nasibini teknik direktör Okan Buruk da aldı. Sezonun belki de en kötü maçını çıkaran sarı kırmızılılar Fenerbahçe kalesine isabetli şut atamadı.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardndan gözden çıkarıldı

Gol gereken dakikalarda Mertens'in oyundan alınması ve Vinicius Junior'un oyuna girmesi, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardndan gözden çıkarıldı

DERBİ NEŞTERİ!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe maçının ardından ise bazı oyuncularını tamamen gözden çıkardı.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardndan gözden çıkarıldı

Sarı kırmızılılarda; Serge Aurier, Tanguy Ndombele ve Tete kesin olarak takımdan ayrılacak. Ayrıca uzun süre sonra derbide sonradan oyuna girerek görev alan Wilfried Zaha da son şansını kullanamadı.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardndan gözden çıkarıldı

Yine Cedric Bakambu yerine kadroya katılan ve performansıyla eleştirilerin odağında olan Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardndan gözden çıkarıldı

Okan Buruk ile yıldızı barışmayan ve formayı unutan Sergio Oliveira da sezon sonunda ayrılacak isimlerin başında geliyor.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardndan gözden çıkarıldı

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