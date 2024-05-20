Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardından gözden çıkarıldı

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar mücadeleden 1 puan çıkarması halinde şampiyon olacağı karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar mücadeleden 1 puan çıkarması halinde şampiyon olacağı karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol 71. dakikada Çağlar Söyüncü ile geldi. Kanarya'da Alexander Djiku, 22. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Galatasaray 99 puanda kalırken, Fenerbahçe 96 puana ulaştı. Ligde şampiyon olacak takımı son hafta oynanacak maçlar belirleyecek.
Galatasaray Konyaspor deplasmanında alacağı 1 puanla şampiyon olacak. Fenerbahçe ise ezeli rakibinin bir kez daha yenilmesini bekleyecek.
MAÇ GERGİN GEÇTİ!
Dev derbide henüz karşılaşma başlamadan gerginlik yaşandı. Zemin kontrolüne çıkan takımlar bir anda birbirlerine girdiler.
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere arma göstermesinin ardından Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu tepki gösterdi.
Olaya Abdülkerim Bardakcı da karışırken bir anda olay büyüdü. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından futbolcular soyunma odasına girdiler.
Maçın ardından ise Fenerbahçeli futbolcuların sevinçlerine yabancı madde atıldı. Sarı lacivertliler polis korumasıyla tünele geldiler.
Başkan Ali Koç'un RAMS Park'a gelmesiyle beraber ise gerilim had safhaya çıktı. İki takım yöneticileri Mixed Zone olarak adlandırılan karma alanda tartışma yaşadı.
OKAN BURUK ELEŞTİRİLDİ!
Galatasaray'da derbi mağlubiyetinden nasibini teknik direktör Okan Buruk da aldı. Sezonun belki de en kötü maçını çıkaran sarı kırmızılılar Fenerbahçe kalesine isabetli şut atamadı.
Gol gereken dakikalarda Mertens'in oyundan alınması ve Vinicius Junior'un oyuna girmesi, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
DERBİ NEŞTERİ!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe maçının ardından ise bazı oyuncularını tamamen gözden çıkardı.
Sarı kırmızılılarda; Serge Aurier, Tanguy Ndombele ve Tete kesin olarak takımdan ayrılacak. Ayrıca uzun süre sonra derbide sonradan oyuna girerek görev alan Wilfried Zaha da son şansını kullanamadı.
Yine Cedric Bakambu yerine kadroya katılan ve performansıyla eleştirilerin odağında olan Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.
Okan Buruk ile yıldızı barışmayan ve formayı unutan Sergio Oliveira da sezon sonunda ayrılacak isimlerin başında geliyor.