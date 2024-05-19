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Galatasaray Fenerbahçe | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İki takımın sezon başından bu yana devam eden zorlu rekabetinde sarı kırmızılılar son 2 maça 6 puan önde giriyor. Ev sahibine beraberlik de yeterken konuk takımın ise mutlak kazanması gereken bir derbi futbol severleri bekliyor. Ayrıca Kanarya'ya kazanmak da yetmiyor. Haftaya İstanbulspor'u yenip rakibinin Konyaspor deplasmanından puansız dönmesi gerekiyor. İki ezeli kulübün kritik randevusuna ilişkin son dakika bilgileri ve ilk 11'ler haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 17:57 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 18:57
Galatasaray Fenerbahçe | CANLI

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Ağustos ayından itibaren rüm hızıyla devam eden Trendyol Süper Lig'de artık sona gelindi. Bu akşam şampiyon belli olabilir. Galatasaray 6 puan fark attığı en yakın rakibi Fenerbahçe ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Aslan en az beraberliği almak için sahaya çıkarken Kanarya ise ezeli rekabette hanesine bir zafer daha yazdırabilmek adına yeşil çimlere ayak basacak. Her anı çekişme dolu ve rekabet kokan bu mücadeleyi 55 bin civarında taraftar tribünde milyonlarca futbol sever ise ekran başından takip edecek. İşte Galatasaray Fenerbahçe şampiyonluk maçıma dair son detaylar ve ilk 11'ler...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat 19.00'da başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği kritik sınav Bein Sports 1, TOD TV ve Beinconnect.com.tr'den canlı yayınlanacak.

Maçı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Batshuayi

DERBİNİN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Fabio Maresca olarak açıklandı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VAR

Derbi öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor. Mondihome Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci, bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

ŞAMPİYON BELLİ OLABİLİR

Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray 24. şampiyonluğuna çok yaklaştı. Fenerbahçe'yi ağırlayacak lider Galatasaray'ın şampiyon olması için 1 puan yeterli olacak.

Ligde oynadığı 36 maçta 99 puan toplayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde son 2 haftaya 6 puanlık farkla giriyor.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için, son 2 maçında Galatasaray ve İstanbulspor'u yenmesi, sarı-kırmızılı rakibinin de son hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kaybetmesi gerekiyor.

Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

EZELİ REKABETTE 400. MAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe, 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette 400. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 399 karşılaşmada sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken; Cim-Bom ise 128 kez kazanan taraf oldu. İki ekip arasındaki 123 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Lig tarihinde 133 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 52 tanesinde Fenerbahçe, 37 tanesinde ise Galatasaray sahadan galip ayrılırken, 44 maç da beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, oynadığı 36 lig maçında kalesinde 24 gol görerek, ligin en az gol yiyen takımı oldu. Bunların 35'inde kalede Muslera yer aldı ve tüm goller o varken filelerle buluştu. Buna karşın Fenerbahçe kalesini koruyan Livakovic ise 32 maçta 28 golü ağlarda gördü.

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