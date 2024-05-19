Galatasaray Fenerbahçe | CANLI

Ağustos ayından itibaren rüm hızıyla devam eden Trendyol Süper Lig'de artık sona gelindi. Bu akşam şampiyon belli olabilir. Galatasaray 6 puan fark attığı en yakın rakibi Fenerbahçe ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Aslan en az beraberliği almak için sahaya çıkarken Kanarya ise ezeli rekabette hanesine bir zafer daha yazdırabilmek adına yeşil çimlere ayak basacak. Her anı çekişme dolu ve rekabet kokan bu mücadeleyi 55 bin civarında taraftar tribünde milyonlarca futbol sever ise ekran başından takip edecek. İşte Galatasaray Fenerbahçe şampiyonluk maçıma dair son detaylar ve ilk 11'ler...
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat 19.00'da başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği kritik sınav Bein Sports 1, TOD TV ve Beinconnect.com.tr'den canlı yayınlanacak.
Maçı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Batshuayi