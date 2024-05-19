Galatasaray Fenerbahçe | CANLI

Derbi öncesinde Fenerbahçe 'de 3 eksik bulunuyor. Mondihome Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci, bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe 'yi konuk edecek Galatasaray 24. şampiyonluğuna çok yaklaştı. Fenerbahçe'yi ağırlayacak lider Galatasaray'ın şampiyon olması için 1 puan yeterli olacak. Ligde oynadığı 36 maçta 99 puan toplayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde son 2 haftaya 6 puanlık farkla giriyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için, son 2 maçında Galatasaray ve İstanbulspor'u yenmesi, sarı-kırmızılı rakibinin de son hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kaybetmesi gerekiyor.

EZELİ REKABETTE 400. MAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe, 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette 400. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 399 karşılaşmada sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken; Cim-Bom ise 128 kez kazanan taraf oldu. İki ekip arasındaki 123 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Lig tarihinde 133 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 52 tanesinde Fenerbahçe, 37 tanesinde ise Galatasaray sahadan galip ayrılırken, 44 maç da beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, oynadığı 36 lig maçında kalesinde 24 gol görerek, ligin en az gol yiyen takımı oldu. Bunların 35'inde kalede Muslera yer aldı ve tüm goller o varken filelerle buluştu. Buna karşın Fenerbahçe kalesini koruyan Livakovic ise 32 maçta 28 golü ağlarda gördü.