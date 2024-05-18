Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde İtalya ile karşı karşıya!

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız, Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçına bu akşam çıkıyor. Filenin Sultanları Hollanda'nın ardından İtalya'yı da mağlup ederek sıralamdaki yerini korumak amacında. Nefes kesecek maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

EĞER MAÇI KAYBEDERSEK...

Mücadelede elde edilecek sonuca göre Dünya sıralamasındaki puan değişimlerimiz şöyle olacak...

TÜRKİYE 3-0 İTALYA -> +6.85

TÜRKİYE 3-1 İTALYA -> +4.35

TÜRKİYE 3-2 İTALYA -> +1.85

TÜRKİYE 2-3 İTALYA -> -8.15

TÜRKİYE 1-3 İTALYA -> -10.65

TÜRKİYE 0-3 İTALYA -> -13.15

DÜNYA SIRALAMASI

Turnuvaya dünyada 1 numara olarak başlayan Filenin Sultanları, 390 puanla liderliğini koruyor. En yakın rakibi Brezilya ise Amerika galibiyetiyle birlikte aldığı 7.17 puanla yerini sağlamlaşıtrdı.

Türkiye 390.00

Brezilya 363.19

Polonya 348.14

Sırbistan 344.93

Amerika 343.11

İtalya 333.13

Çin 328.69

Japonya 323.20

2. HAFTA | ABD



29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye



3. HAFTA | ÇİN



12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland

13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye

16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya

TÜRKİYE İTALYA CANLI

1. set: İtalya

2. set:

3. set: