Beşiktaş Hatayspor maçı muhtemel 11’leri

Bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen ve şu an beşinci sırada yer alan Beşiktaş , Avrupa kupaları hedefi iddiasını sürdürebilmek için kritik bir maça çıkıyor. Siyah beyazlılar bu akşam evinde Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Ancak Kartal için zor olan durum kazanması kadar rakiplerinin de kaybetmesi gerekiyor. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmek de ayrı bir alternatif. Elde edilecek galibiyet, Başakşehir Trabzonspor maçının sonuncuna göre farklı bir sıralamayı beraberinde getirecek son haftanın müjdecisi olabilir.

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Bu sezon Hatayspor'a konuk olduğu Süper Lig maçını 2-1 kazanan Beşiktaş, lig tarihinde rakibini üst üste iki kez mağlup edemedi (hükmen galibiyetler hariç).

Hatayspor'un Süper Lig tarihinde aldığı en farklı mağlubiyet, Beşiktaş deplasmanında çıktığı ilk maçta geldi (Mayıs 2021; 0-7). Hatay ekibi, siyah-beyazlı rakibiyle oynadığı diğer beş Süper Lig maçının toplamında kalesinde altı gol gördü (2G 2B 1M; hükmen mağlubiyetler hariç).

Seyircisi önünde oynadığı son iki Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Beşiktaş (Serdar Topraktepe), bu sezon aynı teknik direktör yönetiminde üst üste üç iç saha galibiyeti alamadı (2; Şenol Güneş, Burak Yılmaz & Fernando Santos).

İstanbul takımlarına konuk olduğu son beş Süper Lig maçından puan çıkaramayan Hatayspor, bu deplasmanda yaşadığı en uzun mağlubiyet serisini sona erdirmek istiyor.

Temmuz 2020'deki 2-0'lık Fenerbahçe galibiyetinden bu yana Süper Lig'de mücadele ettiği hiçbir sezonun son iç saha maçını kazanamayan Beşiktaş (2B 1M), daha önceki altı sezonu da seyircisi önünde 3 puan alarak kapatmıştı.

Özhan Pulat göreve geldikten sonra oynadığı iki Süper Lig maçında 4 puan toplayan Hatayspor (1G 1B), daha önceki sekiz karşılaşmada biriktirdiği puanı eşitledi (1G 1B 6M).

Süper Lig'de bu sezon Samsunspor'un (536) ardından en fazla faul yapan iki takım Hatayspor (506) ve Beşiktaş (504).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olan Omar Colley (7), ilk yarıda oynanan Hatayspor maçında rakip fileleri havalandırmıştı.

Süper Lig'de çıktığı son dört maçta üç gole doğrudan katkı sağlayan Jackson Muleka (2 gol & 1 asist), daha önceki 46 karşılaşmada yaptığı toplam gol katkısını eşitledi (3 gol).

Geçen hafta Hatayspor'un Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta iki asist yapan Rui Pedro, Hatay ekibi adına oyuna sonradan girdiği bir Süper Lig karşılaşmasında iki gol pası veren ilk oyuncu oldu.