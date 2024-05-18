Beşiktaş Hatayspor maçı muhtemel 11’leri

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Rashica, Gedson, Salih Uçan, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy
Hatayspor: Bekaj; Kamil Ahmet, Kilama, Bural, Cemali; Massanga; Rui Pedro, Boudjemaa Dele-Bashiru, Joelson Fernandes; Strandberg
İKİ TAKIMIN HEDEFLERİ FARKLI
Geride kalan 36 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 5. sırada girdi. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için mücadele eden siyah-beyazlı ekip için kalan son 2 haftada alacağı puanlar büyük önem taşıyor. Düşme hattında kritik noktada bulunan ve 37 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor da tehlike bölgesinden uzaklaşarak ligde kalma hesapları yapıyor.
CEZALILAR DÖNÜYOR
Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı oldukları için Corendon Alanyaspor müsabakasında görev yapamayan Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy, cezalarını tamamladı. Üç oyuncu görev verilmesi halinde Hatayspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Siyah beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Zaynutdinov, Amartey, Rebic ve Jackson Muleka forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal oynanacak mücadelede görev alıp alamayacağı sağlık heyetinin yapacağı son değerlendirmenin ardından belli olacak. Alanyaspor karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve hafta içinde antrenmanlara katılan Milot Rashica ise forma verilmesi halinde görev yapabilecek.