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Beşiktaş Hatayspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de çok kritik bir gün. 37'inci haftalardaki adresler arasında TÜPRAŞ Stadyumu da var. Beşiktaş evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Siyah beyazlılar Avrupa kupaları bileti alabilmek adına kalan iki maçını da kazanmak isterken ilk rakibi bordo beyazlılar olacak. Akdeniz temsilcisi ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek küme düşme hattında rahat nefes almayı ve umudunu son haftaya bırakmayı hedefliyor. Beşiktaş Hatayspor maçı ilk 11'leri haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 15:39 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 18:04
Beşiktaş Hatayspor | CANLI

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Bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen ve şu an beşinci sırada yer alan Beşiktaş, Avrupa kupaları hedefi iddiasını sürdürebilmek için kritik bir maça çıkıyor. Siyah beyazlılar bu akşam evinde Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Ancak Kartal için zor olan durum kazanması kadar rakiplerinin de kaybetmesi gerekiyor. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmek de ayrı bir alternatif. Elde edilecek galibiyet, Başakşehir Trabzonspor maçının sonuncuna göre farklı bir sıralamayı beraberinde getirecek son haftanın müjdecisi olabilir.

Bordo beyazlılar ise küme düşme hattından bir an önce kurtulmak amacında. Beşiktaş Hatayspor maçı muhtemel 11'leri haberimizde yer almaktadır.

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de bu aklam oynanacak olan Beşiktaş Hatayspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Kritik randevu Bein Sports 1 HD, TOD TV ve Beinconnect.com.tr'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Bu sezon Hatayspor'a konuk olduğu Süper Lig maçını 2-1 kazanan Beşiktaş, lig tarihinde rakibini üst üste iki kez mağlup edemedi (hükmen galibiyetler hariç).
Hatayspor'un Süper Lig tarihinde aldığı en farklı mağlubiyet, Beşiktaş deplasmanında çıktığı ilk maçta geldi (Mayıs 2021; 0-7). Hatay ekibi, siyah-beyazlı rakibiyle oynadığı diğer beş Süper Lig maçının toplamında kalesinde altı gol gördü (2G 2B 1M; hükmen mağlubiyetler hariç).
Seyircisi önünde oynadığı son iki Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Beşiktaş (Serdar Topraktepe), bu sezon aynı teknik direktör yönetiminde üst üste üç iç saha galibiyeti alamadı (2; Şenol Güneş, Burak Yılmaz & Fernando Santos).
İstanbul takımlarına konuk olduğu son beş Süper Lig maçından puan çıkaramayan Hatayspor, bu deplasmanda yaşadığı en uzun mağlubiyet serisini sona erdirmek istiyor.
Temmuz 2020'deki 2-0'lık Fenerbahçe galibiyetinden bu yana Süper Lig'de mücadele ettiği hiçbir sezonun son iç saha maçını kazanamayan Beşiktaş (2B 1M), daha önceki altı sezonu da seyircisi önünde 3 puan alarak kapatmıştı.
Özhan Pulat göreve geldikten sonra oynadığı iki Süper Lig maçında 4 puan toplayan Hatayspor (1G 1B), daha önceki sekiz karşılaşmada biriktirdiği puanı eşitledi (1G 1B 6M).
Süper Lig'de bu sezon Samsunspor'un (536) ardından en fazla faul yapan iki takım Hatayspor (506) ve Beşiktaş (504).
Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olan Omar Colley (7), ilk yarıda oynanan Hatayspor maçında rakip fileleri havalandırmıştı.
Süper Lig'de çıktığı son dört maçta üç gole doğrudan katkı sağlayan Jackson Muleka (2 gol & 1 asist), daha önceki 46 karşılaşmada yaptığı toplam gol katkısını eşitledi (3 gol).
Geçen hafta Hatayspor'un Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta iki asist yapan Rui Pedro, Hatay ekibi adına oyuna sonradan girdiği bir Süper Lig karşılaşmasında iki gol pası veren ilk oyuncu oldu.

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Rashica, Demir Ege, Chamberlain, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak, Kilama, Cemali, Massanga, Dele-Bashiru, Boudjeema, Fernandes, Rui Pedro, Strandberg

İKİ TAKIMIN HEDEFLERİ FARKLI

Geride kalan 36 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 5. sırada girdi. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için mücadele eden siyah-beyazlı ekip için kalan son 2 haftada alacağı puanlar büyük önem taşıyor. Düşme hattında kritik noktada bulunan ve 37 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor da tehlike bölgesinden uzaklaşarak ligde kalma hesapları yapıyor.

CEZALILAR DÖNÜYOR

Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı oldukları için Corendon Alanyaspor müsabakasında görev yapamayan Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy, cezalarını tamamladı. Üç oyuncu görev verilmesi halinde Hatayspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Zaynutdinov, Amartey, Rebic ve Jackson Muleka forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal oynanacak mücadelede görev alıp alamayacağı sağlık heyetinin yapacağı son değerlendirmenin ardından belli olacak. Alanyaspor karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve hafta içinde antrenmanlara katılan Milot Rashica ise forma verilmesi halinde görev yapabilecek.

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