Şampiyonluk düğümünün yavaş yavaş çözüleceği Trendyol Süper Lig'de küme düşme hattında da kıran kırana bir rekabet söz konusu. Fenerbahçe'nin puan kaybı ve Galatasaray'ın kazanması halinde 2023-2024 sezonunda ipi göğüsleyen taraf belli olacak. Eşi Zamanlı karşılaşmalardan biri de Trabzon'da oynanacak. Hafta içi Karagümrük'ü 4-0 yenerek kupada Beşiktaş ile final oynamaya hak kazanan Trabzonspor, evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerin tek hedefi kazanarak üçüncülük iddiasını sürdürmek ve hatta daha güçlü hale getirebilmek.
Taraftarlar da Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği kadro üzerinden yorumlarda bulunuyor ve ilk 11 belli oldu. Detaylar haberimizde.
Trabzonspor son maçında Karagümrük'ü 4-0 yendi
TRABZONSPOR İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Zorlu randevu Bein Sports 4'ten naklen yayınlanacak. İlk yarı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk takım 2-1 kazanmış, ev sahibi ise Başkan Ecmel Sarıalioğlu'nun talimatı ile sahadan çekildiği için 3-0 hükmen mağlup sayılmış ve 3 puan silme cezası almıştı.
Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı seyredebilirsiniz.
TRABZONSPOR İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Eren, Umut, Bardhi, Fountas, Pepe, Vişça, Onuachu
İstanbulspor: Mücahit, Mehmet, Modestas, David, Mendy, Coly,Demeaco, Okan, Loshaj, Ali, Jackson