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Trabzonspor - İstanbulspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de Avrupa mücadelesi veren kupa finalisti Trabzonspor, evindeki son maçta İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer elde edeceği 3 puanla direkt rakibi olan Başakşehir karşısında moralli çıkmak isterken turuncu lacivertlilerin olası kaybında çok büyük bir avantajı da eline geçirecek. İki takımın kıyasıya rekabetine sahne olacak karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı. Detaylar haberimizde yer almaktadır. Ayrıca Trabzonspor istanbulspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 17:50 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 19:25
Trabzonspor - İstanbulspor | CANLI

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Şampiyonluk düğümünün yavaş yavaş çözüleceği Trendyol Süper Lig'de küme düşme hattında da kıran kırana bir rekabet söz konusu. Fenerbahçe'nin puan kaybı ve Galatasaray'ın kazanması halinde 2023-2024 sezonunda ipi göğüsleyen taraf belli olacak. Eşi Zamanlı karşılaşmalardan biri de Trabzon'da oynanacak. Hafta içi Karagümrük'ü 4-0 yenerek kupada Beşiktaş ile final oynamaya hak kazanan Trabzonspor, evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerin tek hedefi kazanarak üçüncülük iddiasını sürdürmek ve hatta daha güçlü hale getirebilmek.

Taraftarlar da Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği kadro üzerinden yorumlarda bulunuyor ve ilk 11 belli oldu. Detaylar haberimizde.

Trabzonspor son maçında Karagümrük'ü 4-0 yendiTrabzonspor son maçında Karagümrük'ü 4-0 yendi

TRABZONSPOR İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Zorlu randevu Bein Sports 4'ten naklen yayınlanacak. İlk yarı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk takım 2-1 kazanmış, ev sahibi ise Başkan Ecmel Sarıalioğlu'nun talimatı ile sahadan çekildiği için 3-0 hükmen mağlup sayılmış ve 3 puan silme cezası almıştı.

Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı seyredebilirsiniz.

TRABZONSPOR İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Eren, Umut, Bardhi, Fountas, Pepe, Vişça, Onuachu

İstanbulspor: Mücahit, Mehmet, Modestas, David, Mendy, Coly,Demeaco, Okan, Loshaj, Ali, Jackson

O İSİMLER SINIRDA

Karadeniz devinde İstanbulspor sınavı öncesi Baniya, Mendy, Uğurcan, Bardhi ve Onuachu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular bugün kart görmeleri halinde Başakşehir ile oynanacak Süper Lig karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Berat Özdemir cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek

ZORUNLU REVİZYON

Abdullah Avcı, hafta içerisinde kupada 4-0 kazanılan Karagümrük maçı kadrosunu önemli oranda koruyacak. Tecrübeli hocanın kart cezalısı olan Berat Özdemir'in yerine Bardhi'yi geri çekmesi ve ofansif orta sahada da Pepe'ye görev vermesi bekleniyor. Karagümrük sınavında sakatlık yaşayan Onuachu da forma giyebilir.

AVCI'DAN 'SAYGI' UYARISI

Teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbulspor maçı öncesi oyunculara rehavet uyarısında bulundu. Bordo-mavili hoca, İstanbulspor'un bulunduğu konuma rağmen son haftalarda iyi bir futbol oynamaya çalıştığını vurgulayarak, "Rakibe saygı bizim en önemli unsurlarımızdan birisidir. Herhangi bir rehavete kapılmadan sahada savaşacağız. Taktik anlayışa bağlı kalarak kazanmamız gerek" dedi.

TRABZONSPOR 2-0 ÖNDE

Ev sahibi Trabzonspor, Onuachu'nun attığı kafa golü ile 1-0 öne geçti. Bordo mavilililer, Nijeryalıyla farkı ikiye çıkardı.

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