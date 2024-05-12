Şampiyonluk düğümünün yavaş yavaş çözüleceği Trendyol Süper Lig'de küme düşme hattında da kıran kırana bir rekabet söz konusu. Fenerbahçe'nin puan kaybı ve Galatasaray'ın kazanması halinde 2023-2024 sezonunda ipi göğüsleyen taraf belli olacak. Eşi Zamanlı karşılaşmalardan biri de Trabzon'da oynanacak. Hafta içi Karagümrük'ü 4-0 yenerek kupada Beşiktaş ile final oynamaya hak kazanan Trabzonspor, evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerin tek hedefi kazanarak üçüncülük iddiasını sürdürmek ve hatta daha güçlü hale getirebilmek.

Taraftarlar da Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği kadro üzerinden yorumlarda bulunuyor ve ilk 11 belli oldu. Detaylar haberimizde.