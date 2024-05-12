SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya'nın takas teklifi ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Ali Koç'un başkan adaylığını açıklamasının ardından somut adımlar atılmaya başlanırken, Galatasaray'ın söz kestiği yıldız isim için harekete geçildi. Fenerbahçe'nin yaptığı takas teklifiyle ise transferde bir adım öne geçtiği kaydedildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 16:13 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 16:13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Haziaran ayında seçimli genel kurula gidecek olan sarı lacivertlilerde rüzgar bir anda tersine döndü.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

Daha önce başkan adaylığını duyurdan Sadettin Sardan, mevcut başkan Ali Koç lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Göreve geldiği gün başkanlık süresinin 2 dönem olacağını belirten Koç ise, 3. döneminin hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

GÜNDEM HOCA DEĞİŞİKLİĞİ!

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetiminin ilk icraatı kuşkusuz hoca değişikliği olacak. Görevde kaldığı 6 yıl boyunca sayısız teknik direktörle çalışan yönetim, İsmail Kartal ile de yolları ayıracak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

Tarihin en iyi kadrolarından birini kuran sarı lacivertliler sezona 4 kupa hedefiyle başlamış ancak birer birer hüsrana uğramıştı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

Son olarak takım içindeki otoritesini de kaybeden İsmail Kartal için sezon sonunda ayrılık yolu göründü.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

İLK HEDEF MOURINHO!

Fenerbahçe'de yönetim şimdiye dek Jorge Jesus dışında dünya çapında bir teknik adamla çalışmadı. Kanarya, Vitor Pereira ve Jesus ile beraber kısa dönemde iki Portekizli teknik adama takımı emanet etti.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

Sarı lacivertliler bir Portekizli teknik adamın daha kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ali Koç, başkanlığının 3. dönemine Jose Mourinho ile beraber girmek istese de Special One'ın nasıl bir yanıt vereceği belirsiz.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

TAKIMDA BÜYÜK DEĞİŞİM OLMAYACAK

Fenerbahçe'de yönetimin en büyük pişmanlıklarından biri ise her sezon takımı baştan sona yenilemek oldu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

Bu kez aynı hatayı yapmak istemeyen Kanarya, iskeleti takımda turarak yapılacak nokta transferlerle şampiyonluk şanssızlığını sona erdirmenin peşinde.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

Sezon başında takıma katılan Livakovic, Becao, Djiku, Fred, Szymanski ve Tadic ve Dzeko'nun takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

YÜKSEK BONDERVİS HEDEFİ

Fenerbahçe'de mevcut yönetimin ilk transferlerinden olan ve takımın en eski ismi konumunda olan Ferdi Kadıoğlu ise yuvadan uçacak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

Gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi için Premier Lig, Serie A ve Bundesliga'dan teklifler olduğu biliniyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

Yıldız ismin babası geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İngiliz ekiplerinden Arsenal'le görüştüklerini doğrulamıştı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

Ferdi'den 20 milyon euronun üzerinde bir gelir elde etmek isteyen sarı lacivertlilerin bir diğer satışı yine Hollanda altyapılı bir isim olabilir.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Parma'dan 6 milyon euroluk bedelle transfer edilen Jayden Oosterwolde, özellikle stoper mevkisine geçmesinin ardından performansıyla göz doldurmuştu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

UEFA Konferans Ligi'nde yıldızını parlatan Hollandalı için Serie A kulüplerinden 20 milyon euro bandında teklifler geldiği konuşuluyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

YERLİ HAREKATI!

Transferde yerli isimleri de kadrosuna katması zaruri olan Fenerbahçe, ilk takviyesini Fatih Karagümrük'ten yapacak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

Sol bek oyuncusu Levent Mercan ile prensip anlaşmasına varan sarı lacivertiler, sezonun sona ermesinin ardından transferi resmen tamamlayacak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

ASLAN'A ÇALIM!

Fenerbahçe'nin hedefindeki bir diğer isim ise Oğuz Aydın. Alanyaspor formasıyla gösterdiği performansın ardından 4 büyükleri peşine takan isim için girişimler başladı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

Daha önce Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Oğuz Aydın için Fenerbahçe'nin öne geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

Akdeniz ekibinin transferden beklentisinin 5 milyon euro olduğu konuşulurken Kanarya'nın 3 milyon euronun yanında Emre Mor'u takasta önereceği belirtildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Miçotakis’in kritik ziyareti öncesi Başkan Erdoğan’dan Yunan basınına önemli mesajlar: Doğu Akdeniz’de ’Türkiye’siz enerji projesi düşünülemez
Ayasofya mücahidi İsmail Kandemir Hakk’a yürüdü! Kariye, İznik, Trabzon... ’Zincirler kırılsın’ mücadelesiyle geçen bir ömür
Galatasaray’da hedef şampiyonluk! Okan Buruk’tan flaş 11 tercihi
Başkan Erdoğan - Miçotakis zirvesi öncesi Atina’da ’komşuluk’ havası! Yunan hükümeti ve basının nabzını tuttuk: Barışçıl ortam çıkarımıza
Gazze’de anne olmak! Filistinli annelerin en kanlı Anneler Günü
Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı
Oğuz Murat Aci’nin annesinden yürek yakan feryat! Baba Özer Aci’den cani Eylem Tok ve kaçak Timur’a çağrı... Gelin adalete teslim olun
Pazartesi günü açıklanıyor! Hedef 100 milyarlık tasarruf: İşte tepeden tırnağa bütün devlet dairelerinde kemer sıktıracak paketin detayları
Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler 13 Mayıs’a çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?
Soykırımcı İsrail’in temsilcisi Eden Golan’a Eurovision’un final gecesinde tepki: Şarkı söylediği sırada Filistin sloganları
Şehit annelerinin buruk Anneler Günü! Yürek dağlayan sözler: Kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum
CHP Genel Merkezi’nden 4 sayfalık itiraf gibi genelge: Kayırmacılığı bırakın!
Emekliye Temmuz zammı: Oranlar netleşmeye başladı! Kim, ne kadar alacak?
AK Parti’den İsrail’e tepki uluslararası topluma çağrı: Barbarlığa son verin
Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye’de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı
SON DAKİKA