Bu sezon kötü bir dönemden geçen ve gelecek seneye hazırlanan Beşiktaş, kalan 3 maçından ilkine bu akşam Antalya'da çıkacak. Kartal, zorlu mücadelede Alanyaspor ile karşılaşacak ve galibiyetle İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.

Diğer yandan Fatih Tekke ile yakaladığı çıkışla dilkkat çeken Akdeniz temsilcisi ise galibiyetlerine bir yenisini daha eklemeyi arzu ediyor. Kritik randevu öncesi 90 dakikaya dair detaylar haberimizde yer alırken karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu. İşte kadrolar...

Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı seyredebilirsiniz.