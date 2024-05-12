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Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI

Trendyol Süper Lig'de geçirdiği kötü sezonu üçüncülükle tamamlamak isteyen Beşiktaş, 36'ıncı haftada Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Siyah beyazlılar elde edeceği galibiyetle umudunu korumak ve kalan haftalara umutlu girmek ve hedefini tutturmak amacında. Akdeniz temsilcisi ise güçlü rakibibi yenerek hanesine 3 puan yazdırmayı istiyor. Mücadeleye dair detaylar ve maçın ilk 11'i haberimizde yer alıyor. Ayrıca karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 17:55 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 19:26
Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI

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Bu sezon kötü bir dönemden geçen ve gelecek seneye hazırlanan Beşiktaş, kalan 3 maçından ilkine bu akşam Antalya'da çıkacak. Kartal, zorlu mücadelede Alanyaspor ile karşılaşacak ve galibiyetle İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.

Diğer yandan Fatih Tekke ile yakaladığı çıkışla dilkkat çeken Akdeniz temsilcisi ise galibiyetlerine bir yenisini daha eklemeyi arzu ediyor. Kritik randevu öncesi 90 dakikaya dair detaylar haberimizde yer alırken karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu. İşte kadrolar...

Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı seyredebilirsiniz.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak ve Turgay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği Alanyaspor Beşiktaş maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşna Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacalk. Antalya temsilcisi İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanarak deplasmandan zaferle dönmeyi başarmıştı.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, Fer, Richard, Efecan, Augusto, Oğuz, Ahmed Hassan.

Beşiktaş:Mert, Svensson, Necip, Tayyip Talha, Masuaku, Salih, Gedson, Muci, Onur, Muleka, Cenk.

VAR HAKEMİ ÖZTÜRK

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş bugün saat 19.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mustafa Kürşad Filiz olacak. Mücadelede VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturacak. AVAR'da da Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Serkan Olguncan görev alacak.

KARTAL'DA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Milot Rashica ile Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamayacak.

VAR HAKEMİ ÖZTÜRK

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş bugün saat 19.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğl

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