Bu sezon kötü bir dönemden geçen ve gelecek seneye hazırlanan Beşiktaş, kalan 3 maçından ilkine bu akşam Antalya'da çıkacak. Kartal, zorlu mücadelede Alanyaspor ile karşılaşacak ve galibiyetle İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.
Diğer yandan Fatih Tekke ile yakaladığı çıkışla dilkkat çeken Akdeniz temsilcisi ise galibiyetlerine bir yenisini daha eklemeyi arzu ediyor. Kritik randevu öncesi 90 dakikaya dair detaylar haberimizde yer alırken karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu. İşte kadrolar...
Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı seyredebilirsiniz.
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak ve Turgay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği Alanyaspor Beşiktaş maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşna Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacalk. Antalya temsilcisi İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanarak deplasmandan zaferle dönmeyi başarmıştı.
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, Fer, Richard, Efecan, Augusto, Oğuz, Ahmed Hassan.
Beşiktaş:Mert, Svensson, Necip, Tayyip Talha, Masuaku, Salih, Gedson, Muci, Onur, Muleka, Cenk.