19 Mayıs 2024 Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Fatih Karagümrük engelini 3 golle aştı. Karşılaşmada Mendes'in golüyle 1-0 geriye düşen Aslan, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens ile öne geçmeyi başardı. Markao her ne kadar korku yaşatıp skoru eşitliğe getirse de İtalya'daki kiralık günlerini bitiren Berkan Kutlu, sert bir vuruşla takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Konuk takım bu sonuçla puanını 99'a yükseltmeyi başardı. Ev sahibi ise 37 puanla son haftalara küme düşme hatta korkusunu çok daha derinden hissedeceği 17'inci sıraya geriledi.
FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI
Galatasaray'ın şampiyonluktaki tek rakibi Fenerbahçe ise Kayserispor'u 3-0'la geçti. Sarı lacivertlilerde perdeyi Michy Batshuayi açtı. Alexander Djiku çarprazdan şık vuruşla farkı ikiye çıkardı. Çağlar ise üçüncü golü kaydetti. Bu sonuçla birlikte Kanarya puanını 93 yaparak son 2 hafta kala umudunu korumayı başardı.
DERBİ ŞAMPİYONU BELİRLEYEBİLİR
İki takımın haftaya karşılaşacakları derbiden çıkacaka sonuç şampiyonu belirleyebilir. Lider Galatsaray eğer rakibini yener veya berabere kalırsa adını zirveye yazdıracak. Ama Fenerbahçe deplasmandan 3 puanla dönerse her şey son haftaya kalacak. Kanarya İstanbulspor'u ağırlarken Cimbom ise Konyaspor ile Konya'da kozlarını paylaşacak.