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19 Mayıs 2024 Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak

Trendyol Süper Lig'de Karagümrük'ü 3-2 yenerek şampiyonluğa sadece tek maç bırakan Galatasaray'da 19 Mayıs Pazar günü bekleniyor. Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı kırmızılılar eğer kazanır veya berabere kalırsa 2023-2024 sezonunda iği göğüsleyen taraf olacak. Aksi takdirde her şey son haftaya kalacak. Peki, 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 23:32 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 23:32
19 Mayıs 2024 Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak

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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Fatih Karagümrük engelini 3 golle aştı. Karşılaşmada Mendes'in golüyle 1-0 geriye düşen Aslan, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens ile öne geçmeyi başardı. Markao her ne kadar korku yaşatıp skoru eşitliğe getirse de İtalya'daki kiralık günlerini bitiren Berkan Kutlu, sert bir vuruşla takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Konuk takım bu sonuçla puanını 99'a yükseltmeyi başardı. Ev sahibi ise 37 puanla son haftalara küme düşme hatta korkusunu çok daha derinden hissedeceği 17'inci sıraya geriledi.

FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI

Galatasaray'ın şampiyonluktaki tek rakibi Fenerbahçe ise Kayserispor'u 3-0'la geçti. Sarı lacivertlilerde perdeyi Michy Batshuayi açtı. Alexander Djiku çarprazdan şık vuruşla farkı ikiye çıkardı. Çağlar ise üçüncü golü kaydetti. Bu sonuçla birlikte Kanarya puanını 93 yaparak son 2 hafta kala umudunu korumayı başardı.

DERBİ ŞAMPİYONU BELİRLEYEBİLİR

İki takımın haftaya karşılaşacakları derbiden çıkacaka sonuç şampiyonu belirleyebilir. Lider Galatsaray eğer rakibini yener veya berabere kalırsa adını zirveye yazdıracak. Ama Fenerbahçe deplasmandan 3 puanla dönerse her şey son haftaya kalacak. Kanarya İstanbulspor'u ağırlarken Cimbom ise Konyaspor ile Konya'da kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs 2024 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu randevu Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ligin kaderini belirleyebilecek ve şampiyonu ilan edebilecek Galatasaray Fenerbahçe maçının biletlerinin ne zaman satışa sunulacağı da merak konusu. Özellikle ev sahibi ekibin kazanması ve beraberliği gibi sonuçlara göre ipi göğüslemesi, kupanın stada getiriilmesini sağlayabilir. Bu nedenle de taraftarlar internette araştırmalarda bulunarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Ancak şu ana kadar biletlerle ilgii açıklama yapılmadı. Tarihler duyurulunca haberimize eklenecektir.

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