10 marka ve 20 pilotun amansız rekabetine sahne olan Formula 1'de yeni bir haftanın daha sonuna gelindi. Antrenman turları, sıralamlar ve sprint yarışı ile renklenen 3 günü ardından gözler bugünkü yarışa çevrildi. Max Verstappen'in tüm etapları ilk sırada tamamladığı Amerika'da bugün de aynı dereceleri elde edip edemeyeceği herkesi meraklandırıyor. Yarış severler de ekranları başına geçerek bu coşkuya ortak olmak veya çevrimiçi ortamlarda seyretmek adına araştırmalarda bulunuyor. Formula 1 (F1) Miami Grand Prix (GP) canlı izle ve internetten donmadan seyret alternatifleri haberimizde yer alıyor.

FORMULA 1 MİAMİ GP SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bu akşam Miami Uluslararası Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek olan Miami Grand Prix'i saat 23.00'te başlayacak. Zorlu yarış Bein Sports'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca todtv.com.tr ve Formula 1 TV'den de seyredebilirsiniz.

Max Verstappen bir yarıştan daha lider olarak ayrılmak istiyor

VERSTAPPEN YİNE LİDER

Sezonun 6. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 19 tur üzerinden yapıldı.

Son üç yılın şampiyonu Verstappen, birinci cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

Liderin 3.371 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, Verstappen'in Meksikalı takım arkadaşı Sergio Perez ise 5.095 saniye farkla üçüncü oldu.

Sıralama turlarının bugün koşulacağı, yarışın ise yarın TSİ 23.00'te başlayacağı Miami Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 118 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 91

3. Charles Leclerc (Monako): 83

4. Carlos Sainz (İspanya): 73

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58

Takımlar

1. Red Bull: 209

2. Ferrari: 162

3. McLaren: 99

4. Mercedes: 52

5. Aston Martin: 40