MONTELLA İLK YENİLGİSİNİ ALDI Montella yönetiminde EURO 2024 elemelerinde damga vuran Ay-yıldızlılar, ilk yenilgisini hazırlık maçında aldı. Macaristan ile oynanan özel maçta Szobosziai'nin penaltıdan bulduğu golle geriye düşen A Milli Takım sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. İtalyan çalıştırıcı yönetiminde 5 maça çıkan Türkiye, daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.



AVUSTURYA İLE 17. RANDEVU

İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 9'u da Avusturya'da yapılan 16 maçta Avusturya 8, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti. 10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 22 golüne, Avusturya 18 golle yanıt verdi.