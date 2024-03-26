Haziran ayında EURO 2024'te mücadele edecek olan Türkiye A milli Futbol Takımı'mız hazırlıklarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta Macaristan ile karşılaşan ve 1-0 mağlup olan millilerimiz, hazırlık karşılaşmasında Avusturya ile karşılaşıyor. Millilerde hedef, sahadan galip ayrılıp turnuva öncesi moral depolamak.
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Avusturya Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Avusturya : Alexander Schlager, Mwene, Danso, Wöber, Posch, Seiwald, Laimer, Xaver Schlager, Baumgartner, Schmid, Gregoritsch
Türkiye : Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Kaan, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Hakan, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız