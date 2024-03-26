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Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i belli oldu!

Haziran ayında EURO 2024'te mücadele edecek olan Türkiye A milli Futbol Takımı'mız hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Macaristan ile karşılaşan ve 1-0 mağlup olan millilerimiz, hazırlık karşılaşmasında Avusturya ile karşılaşıyor. Millilerde hedef, sahadan galip ayrılıp turnuva öncesi moral depolamak. Avusturya Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 21:42 Güncelleme 26 Mart 2024, 21:44
Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i belli oldu!

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Haziran ayında EURO 2024'te mücadele edecek olan Türkiye A milli Futbol Takımı'mız hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Macaristan ile karşılaşan ve 1-0 mağlup olan millilerimiz, hazırlık karşılaşmasında Avusturya ile karşılaşıyor. Millilerde hedef, sahadan galip ayrılıp turnuva öncesi moral depolamak.


CANLI TAKİP

Avusturya Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Avusturya : Alexander Schlager, Mwene, Danso, Wöber, Posch, Seiwald, Laimer, Xaver Schlager, Baumgartner, Schmid, Gregoritsch

Türkiye : Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Kaan, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Hakan, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız



MONTELLA İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Montella yönetiminde EURO 2024 elemelerinde damga vuran Ay-yıldızlılar, ilk yenilgisini hazırlık maçında aldı.

Macaristan ile oynanan özel maçta Szobosziai'nin penaltıdan bulduğu golle geriye düşen A Milli Takım sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. İtalyan çalıştırıcı yönetiminde 5 maça çıkan Türkiye, daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.


AVUSTURYA İLE 17. RANDEVU
İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 9'u da Avusturya'da yapılan 16 maçta Avusturya 8, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti. 10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 22 golüne, Avusturya 18 golle yanıt verdi.



GÖZLER AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA SON RAKİPTE

A Milli Takım, EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele edecek. Avrupa Futbol Şampiyonası play-off mücadeleleri devam ederken gözler son rakibe çevrildi. 26 Mart salı günü oynanacak Gürcistan - Yunanistan karşılaşmasının galibi, milli takımın son rakibi olacak.

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