Acun Ilıcalı’dan taraftarı coşturacak karar! Fenerbahçe başkanlığı için bombayı patlattı

Geçtiğimiz günlerde bir Youtube programına konuk olan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe başkanı olup olmayacağı ile ilgili "Şartlar onu gerektirirse, öyle bir şey olursa 'Fenerbahçe Başkanı olmam' diyemem." ifadelerini kullandı.

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI Türk futbolunun tartışmalı konularından biri olan yabancı hakem uygulamasına da değinen Ilıcalı, bu konuda da çarpıcı görüşlerini dile getirdi. "Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın, tansiyon düşer. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan bir insan olarak nasıl ülkemize yabancı futbolcu ve teknik direktör geliyorsa, yabancı bir hakemin de gelebileceğini düşünüyorum." diyerek Türk futbolunda değişim ve uluslararası standartlara uyum çağrısında bulundu.

İNANÇ VE GÜVEN BİTİNCE KAOS ÇIKAR Ayrıca, hakem hatalarının Türk futbolundaki yeri hakkında da konuşan Ilıcalı, "İngiltere'de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmıyor, bizim hakem hatalarımızda art niyet aranıyor. Güven bitmiş. İnanç ve güven bitince kaos çıkar." ifadeleriyle Türk futbolundaki güven sorununa dikkat çekti. Fenerbahçeye nisan ayı gelmeden 3 müjde birden! Fenerbahçe'ye nisan ayı gelmeden 3 müjde birden!