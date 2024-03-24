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Acun Ilıcalı'dan taraftarı coşturacak karar! Fenerbahçe başkanlığı için bombayı patlattı

Son dakika Fenerbahçe haberleri...Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç'un yaklaşan başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından Fenerbahçe başkanının kim olacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerine ilişkin gündem sıcaklığını korurken, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan önemli bir açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 17:10 Güncelleme 24 Mart 2024, 17:10
Acun Ilıcalı’dan taraftarı coşturacak karar! Fenerbahçe başkanlığı için bombayı patlattı

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaklaşan başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Hull City'nin sahibi ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğuna göz kırptı ve ilerleyen dönemlerde aday olabileceğini ima etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaklaşan seçimlerde aday olmayacağını açıklamasının ardından, gözler Ilıcalı'ya çevrildi.

Geçtiğimiz günlerde bir Youtube programına konuk olan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe başkanı olup olmayacağı ile ilgili "Şartlar onu gerektirirse, öyle bir şey olursa 'Fenerbahçe Başkanı olmam' diyemem." ifadelerini kullandı.

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Türk futbolunun tartışmalı konularından biri olan yabancı hakem uygulamasına da değinen Ilıcalı, bu konuda da çarpıcı görüşlerini dile getirdi. "Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın, tansiyon düşer. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan bir insan olarak nasıl ülkemize yabancı futbolcu ve teknik direktör geliyorsa, yabancı bir hakemin de gelebileceğini düşünüyorum." diyerek Türk futbolunda değişim ve uluslararası standartlara uyum çağrısında bulundu.

İNANÇ VE GÜVEN BİTİNCE KAOS ÇIKAR

Ayrıca, hakem hatalarının Türk futbolundaki yeri hakkında da konuşan Ilıcalı, "İngiltere'de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmıyor, bizim hakem hatalarımızda art niyet aranıyor. Güven bitmiş. İnanç ve güven bitince kaos çıkar." ifadeleriyle Türk futbolundaki güven sorununa dikkat çekti.

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