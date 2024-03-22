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Türkiye Macaristan | CANLI TAKİP

Haziran ayında EURO 2024'te boy gösterecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, hazırlıklarına devam ediyor. Milliler, bu kapsamda Macaristan ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılarda hedef; sahadan galip ayrılıp son dönemde yakaladığımız formu devam ettirmek. Macaristan - Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 21:38 Güncelleme 22 Mart 2024, 22:46
Türkiye Macaristan | CANLI TAKİP

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Haziran ayında EURO 2024'te boy gösterecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, hazırlıklarına devam ediyor. Milliler, bu kapsamda Macaristan ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Ay-Yıldızlılarda hedef; sahadan galip ayrılıp son dönemde yakaladığımız formu devam ettirmek.


CANLI TAKİP

Macaristan - Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız

ARDA GÜLER VE ENES ÜNAL YENİDEN KADRODA

A Milli Futbol Takımı'nda Enes Ünal ve Arda Güler, uzun sürenin ardından yeniden kadroya döndü. Geçtiğimiz sezon takımında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalan Enes Ünal, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, son olarak EURO 2024 Elemeleri'nde 28 Mart 2023'te Hırvatistan ile Bursa'da oynanan karşılaşmada görev almıştı.

Öte yandan Real Madrid'de forma giyen Arda Güler de uzun sürenin ardından milli takım kadrosunda kendine yer buldu. Yeni takımında yaşadığı sakatlıklar sonrasında milli takım formasından da uzak kalan 19 yaşındaki genç yıldız, 9 aylık aranın ardından milli takıma döndü. Arda Güler son olarak EURO 2024 Elemeleri'nde 19 Haziran'da Samsun'da Galler ile oynanan karşılaşmada görev almıştı.


ABDÜLKERİM BARDAKCI EKLENDİ

A Milli Futbol Takımı'nda aday kadroya son olarak dün akşam Abdülkerim Bardakcı dahil edildi. Daha önce Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılmasının ardından yerlerine Rıdvan Yılmaz ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın çağırılmıştı. Bu iki ismin ardından Abdülkerim Bardakcı da Macaristan ve Avusturya maçının kadrolarına dahil edildi.

Macaristan Türkiye maçı CANLI İZLE


İKİ RAKİP DE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

Milli takımın hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Macaristan ve Avusturya, Haziran ayında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. Elemeleri namağlup şekilde bitiren Macaristan, şampiyonada İsviçre, Almanya ve İskoçya ile mücadele edecek. Şampiyona elemelerini ikinci sırada tamamlayan Avusturya ise Hollanda, Fransa ve A Yolu Play-Off galibi ile karşı karşıya gelecek.

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