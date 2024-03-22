Haziran ayında EURO 2024'te boy gösterecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, hazırlıklarına devam ediyor. Milliler, bu kapsamda Macaristan ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız

ARDA GÜLER VE ENES ÜNAL YENİDEN KADRODA



A Milli Futbol Takımı'nda Enes Ünal ve Arda Güler, uzun sürenin ardından yeniden kadroya döndü. Geçtiğimiz sezon takımında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalan Enes Ünal, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, son olarak EURO 2024 Elemeleri'nde 28 Mart 2023'te Hırvatistan ile Bursa'da oynanan karşılaşmada görev almıştı.

Öte yandan Real Madrid'de forma giyen Arda Güler de uzun sürenin ardından milli takım kadrosunda kendine yer buldu. Yeni takımında yaşadığı sakatlıklar sonrasında milli takım formasından da uzak kalan 19 yaşındaki genç yıldız, 9 aylık aranın ardından milli takıma döndü. Arda Güler son olarak EURO 2024 Elemeleri'nde 19 Haziran'da Samsun'da Galler ile oynanan karşılaşmada görev almıştı.