194 gol 119 asist: Galatasaray’a 75 milyon euroluk transfer

İtalya basınında çıkan haberlere göre, 32 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Süper Lig devi Galatasaray olacak. Sezon sonunda Galatasaray'ın kadrosuna katılması beklenen Insigne'nin, Avrupa arenasında tekrar boy gösterme isteği bu transferin önemli bir etmeni olarak öne çıkıyor.