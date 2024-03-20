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Süper Lig'in devinden aynı anda 2 transfer adımı! Erden Timur flaş kararı Sparta Prag sonrası verdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri...Süper Lig'in devlerinden biri olan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenmelerinin ardından harekete geçen Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un önerisiyle sağ bek mevkisine takviye yapmak için önemli adımlar attı.İşte Okan Buruk ve Erden Timur'un transfer adımları...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 20:54 Güncelleme 20 Mart 2024, 20:54
Süper Lig’in devinden aynı anda 2 transfer adımı! Erden Timur flaş kararı Sparta Prag sonrası verdi

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Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Son olarak, orta saha takviyesi için iki önemli hamle birden yaptı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden TimurGalatasaray Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur

Galatasaray'ın, Avrupa Ligi'nde son 16 Play-Off turunda elendiği Sparta Prag'ın sağ bek oyuncusu Angelo Preciado'yu transfer etmek için harekete geçtiği iddia ediliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Ekvadorlu oyuncunun performansını beğendiği ve yeni sezonun transfer listesine ilk sıradan aldığı belirtiliyor.

Galatasaray yönetiminin, Preciado'nun kulübü ve menajeriyle temas kurarak uygun bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya çalıştığı ifade ediliyor. Sparta Prag'ın, Preciado'yu 2 milyon Euro karşılığında Genk'ten transfer ettiği ve oyuncunun güncel piyasa değerinin 3.3 milyon Euro olduğu bilgisi veriliyor.

Angelo PreciadoAngelo Preciado

Ayrıca, Beşiktaş'ın da Angelo Preciado'yu transfer gündemine aldığı ve bu transfer için harekete geçebileceği belirtiliyor. Ekvadorlu oyuncunun, 17 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergilediği ve ayrıca milli formayı 36 kez giydiği bilgisi paylaşılıyor.

MARKUS KARLSSON DA GÜNDEMDE

Sacha Boey'in ayrılışının ardından sağ bek pozisyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray aynı zamanda İsveç Ligi'nden genç yetenek Markus Karlsson'u radarına aldı. Karlsson'un gençliği ve potansiyeli, transferi daha cazip hale getiriyor.

Markus KarlssonMarkus Karlsson

Şimdilik 5 maçta görev alan Karlsson'un performansı, sarı-kırmızılı yönetimin dikkatini çekti.

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