Süper Lig’in devinden aynı anda 2 transfer adımı! Erden Timur flaş kararı Sparta Prag sonrası verdi

Angelo Preciado

Ayrıca, Beşiktaş'ın da Angelo Preciado'yu transfer gündemine aldığı ve bu transfer için harekete geçebileceği belirtiliyor. Ekvadorlu oyuncunun, 17 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergilediği ve ayrıca milli formayı 36 kez giydiği bilgisi paylaşılıyor.