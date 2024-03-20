Galatasaray’da Wilfried Zaha ayrılığı! Yerinde yeller esecek

West Ham United'ın Zaha için ciddi bir ilgi gösterdiği ve transferin kısa süre içinde resmileşebileceği belirtiliyor.

Zaha'nın Premier Lig'e geri dönüş yapma arzusu ve West Ham United'ın kadrosunu güçlendirmek için bu transferi istemesi, anlaşmanın önündeki en büyük etkenler arasında gösteriliyor.