Galatasaray’da Wilfried Zaha ayrılığı! Yerinde yeller esecek

Galatasaray'ın önemli oyuncularından biri olan Wilfried Zaha'nın ayrılacağı iddiaları futbol dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Ancak son günlerde ortaya atılan çarpıcı bir iddia, taraftarları adeta şaşkına çevirdi.
Galatasaray'ın önemli oyuncularından biri olan Wilfried Zaha'nın ayrılacağı iddiaları futbol dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Ancak son günlerde ortaya atılan çarpıcı bir iddia, taraftarları adeta şaşkına çevirdi.
Galatasaray'da Wilfried Zaha'nın ayrılığına ilişkin gelişmeler yabancı basında geniş yankı bulmaya devam ediyor.
İngiltere'nin önde gelen spor medya kuruluşları, Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılarak Premier Lig ekibi West Ham United'a transfer olacağına dair güçlü söylentilerin dolaştığını rapor ediyor.
West Ham United'ın Zaha için ciddi bir ilgi gösterdiği ve transferin kısa süre içinde resmileşebileceği belirtiliyor.
Zaha'nın Premier Lig'e geri dönüş yapma arzusu ve West Ham United'ın kadrosunu güçlendirmek için bu transferi istemesi, anlaşmanın önündeki en büyük etkenler arasında gösteriliyor.
Ancak kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmediği için konuyla ilgili karar belirsizliğini koruyor.