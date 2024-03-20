Fenerbahçe’yle Galatasaray’ı karşı karşıya getiren isim! O yıldız için İngiltere’ye harekat başladı!

İngiltere'nin köklü kulüplerinden birinin kapısını çalacak olan Türk devlerinden hangisinin, bu yıldızı kadrosuna katmak için daha iddialı olduğu merak konusu oldu.
İngiltere'nin köklü kulüplerinden birinin kapısını çalacak olan Türk devlerinden hangisinin, bu yıldızı kadrosuna katmak için daha iddialı olduğu merak konusu oldu.
GALATASARAY DA İSTİYOR
Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin genç kaleci yeteneği Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istediği yönündeki yabancı basında çıkan söylentiler, Türk futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray'ın bu iddialı hamlesi, Fenerbahçe ile olan transfer rekabetini daha da kızıştırırken, taraftarlar arasında büyük bir heyecan ve merak oluşturdu.
Altay Bayındır'ın adı, son dönemde gösterdiği performans ve potansiyeliyle sık sık Avrupa'nın büyük kulüpleriyle anılıyordu.
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, bu transfer savaşının sonucunu merakla beklerken, futbolseverler de gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Hangi kulübün Altay Bayındır'ı kadrosuna katacağı ise büyük bir merak konusu olarak gündemde yerini koruyor.
2 HAFTA SAKAT!
Manchester United kalecisi Altay Bayındır, kas gerilmesi nedeniyle Liverpool'a karşı oynanacak olan Emirates FA Cup çeyrek final maçında forma giyemeyecek. 25 yaşındaki futbolcu, Kırmızılar'daki ilk maçına dördüncü turda Newport County karşısında çıkmıştı ancak şimdi yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık olarak iki hafta sahalardan uzak kalacak. Bu sorun ayrıca Bayındır'ın Macaristan'da Budapeşte'de ve Avusturya'da Viyana'da oynanacak olan Türkiye'nin yaklaşan hazırlık maçlarında da forma giymesini engelliyor.
Bu aksaklıkla birlikte, United takımı, Bayındır'ın yokluğunda diğer oyunculara güvenmek zorunda kalacak. Teknik direktör Erik ten Hag, maç öncesi kadro durumuyla ilgili daha fazla güncelleme sunabilir. Bu arada, Liverpool, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı 6-1'lik etkileyici bir galibiyetle geçerek güçlerini gösterdi. Mohamed Salah'ın da kadroya dönmesiyle dikkat çeken bir geri dönüş yaşandı.