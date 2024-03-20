Fenerbahçe’yle Galatasaray’ı karşı karşıya getiren isim! O yıldız için İngiltere’ye harekat başladı!

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İngiltere'nin köklü kulüplerinden birinin kapısını çalacak olan Türk devlerinden hangisinin, bu yıldızı kadrosuna katmak için daha iddialı olduğu merak konusu oldu.

GALATASARAY DA İSTİYOR Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin genç kaleci yeteneği Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istediği yönündeki yabancı basında çıkan söylentiler, Türk futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Galatasaray'ın bu iddialı hamlesi, Fenerbahçe ile olan transfer rekabetini daha da kızıştırırken, taraftarlar arasında büyük bir heyecan ve merak oluşturdu.