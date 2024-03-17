İLK 11'LER



Trabzonspor : Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswill, Eren, Berat, Mendy, Trezeguet, Visca, Enis Destan, Pepe. Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko.





9 İSİM KART SINIRINDA



Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi 9 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür, kart görmesi halinde 31'inci haftada iç sahada oynanacak olan Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.



SON 7 TRABZON DEPLASMANINDA 1 GALİBİYET



Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçta sadece 1 galibiyet elde etti. 6'sı Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 7 maçta bordo-mavili ekip 5 kez sahadan galip ayrılırken 1 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, Trabzon'daki son galibiyetini Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun 27'nci haftasında rakibini 1-0 mağlup ederek almıştı.



DEPLASMAN KARNESİ GÜVEN VERİYOR



Sarı-lacivertli ekip, bu sezon deplasmanda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ligde deplasmanda oynadığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 40 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde sadece 6 gol gördü. Ligde oynadığı son 8 deplasman maçından 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, seriyi Trabzonspor maçında da sürdürüp şampiyonluk hedefinde önemli bir adım daha atmak istiyor.