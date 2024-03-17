



LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 64 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Cimbom, bu mücadelelerin 15'inde de kalesini gole kapadı.



SON 17 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ



Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmezken, son 10 maçında da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.