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Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Sarı kırmızılılarda hedef sahadan 3 puan ile ayrılarak haftayı lider tamamlamak ve Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini rahat izlemek. Ev sahibi ise zorlu rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde. Kasımpaşa - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 14:46 Güncelleme 17 Mart 2024, 14:50
Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i belli oldu!

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Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oluyor.

Sarı kırmızılılarda hedef sahadan 3 puan ile ayrılarak haftayı lider tamamlamak ve Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini rahat izlemek.

Ev sahibi ise zorlu rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.


CANLI TAKİP

Kasımpaşa - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Kasımpaşa :

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Icardi.



LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 64 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Cimbom, bu mücadelelerin 15'inde de kalesini gole kapadı.

SON 17 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmezken, son 10 maçında da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.


DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 14 müsabakaya çıktı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 33 puan topladı ve bu alanda ikinci sırada bulunuyor. Aslan konuk olduğu son maçta Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

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