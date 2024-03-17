Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam etti. Haftanın kapanışı dev bir maça sahne oldu. Akyazı'da Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'nin gollerini Fred ve Batshuayi kaydederken, Trabzonspor Bardhi ve Trezeguet ile ağları sarstı.

Dev maçta ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile noktalanırken ikicni yarı Fırtına skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Ancak Batshuayi'nin 86. dakikadaki golü skoru belirledi.



Bu sonucun ardından puanını 79'a yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibe devam etti.



Trabzonspor ise 49 puanla 3. sırada kaldı.



AKYAZI'DA SAMBA!



Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yıldızlarından biri, iki gol atan Fred oldu. Daha önce sarı lacivertli formayla gol sevinci yaşamayan Brezilyalı yıldız, attığı iki golle geceye damga vururken ilk golü görülmeye değerdi.