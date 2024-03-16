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Beşiktaş - Antalyaspor canlı anlatım izle

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligin kalanı için hedefini Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak ve ligi 3. bitirmek olarak belirleyen siyah beyazlılar, Antalyaspor'u yenerek kötü gidişi de durdurmak ve moral kazanmak istiyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 19:19 Güncelleme 16 Mart 2024, 20:34
Beşiktaş - Antalyaspor canlı anlatım izle

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Beşiktaş Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşma 20:30'da başladı. Maçı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Hakan Ceylan oturuyor. Ceylan'a AVAR'da Direnç Tonusluoğlu ve Serkan Olguncan eşlik ediyor.

Ligde sıkıntılı günler yaşayan siyah beyazlılar son iki maçında gol atamadan mağlup oldu. İki hafta önce kendi sahasında Glatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş, geçtiğimiz hafta da deplasmanda Gazİantep FK'ya 2-0 mağlup olmuştu. Ligin kalanı için hedefini Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak ve ligi 3. bitirmek olarak belirleyen siyah beyazlılar, Antalyaspor'u yenerek kötü gidişi de durdurmak ve moral kazanmak istiyor.

https://www.takvim.com.tr/canli-skor/2024/03/16/super-lig-23-24/besiktas-antalyaspor-maci-42416111https://www.takvim.com.tr/canli-skor/2024/03/16/super-lig-23-24/besiktas-antalyaspor-maci-42416111

Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Worrall, Omar, Serkan Emrecan, Amertey, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih

ANTALYASPOR: Helton, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Saric, Safuri, Van de Streek, Larsson, Buksa.

EKSİKLER ÇOK

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesinde orta saha ve defansta önemli eksikler bulunuyor.

Sakatlığını henüz atlatamayan Salih Uçan kesin olarak oynamayacak. Gaziantep maçında sakatlanan Al Musrati de henüz idmana çıkmadı ve oynaması beklenmiyor. Yine Gaziantep maçında 4. sarı kartı görerek cezalı duruma düşen Necip, Masuaku ve Ghezzal da forma giyemeyecek.

Teknik direkör Fernando Santos'un defansta Necip'in yerine İngiliz stoper Worrall'u, Masuaku'nun yerinde de Kazak oyuncu Bakhtiyor'u oynatması kuvvetle muhtemel. Defans hattının diğer iki oyuncusu ise Colley ve Onur olacak.

Santos'un orta sahada Musrati'nin yerine Amartey'e görev vermesi sürpriz olmayacak. Amartey'in önünde ise Gedson ve Muci görev yapacak. Beşiktaş'ın hücum hattının da Rashica, Cenk ve Semih olması bekleniyor.

SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU VAR

Siyah beyazlılarda Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3 sarı kartı olan Svensson, Amartey, Demir Ege ve Semih oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 31. haftada deplasmanda karşılaşacakları Başakşehir maçında yer alamayacaklar.

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