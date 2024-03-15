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Türkiye'de hangi il hangi takımlı? Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Iğdır! Meğer o kulüp 60 ilin birincisiymiş...

Türkiye, futbolun coşkuyla yaşandığı bir ülke. Her hafta milyonlarca insan, stadyumlarda ve ekran başında takımlarını desteklemek için bir araya geliyor. Ancak, bu tutku bazı bölgelerde daha yoğun hissediliyor ve bazı takımların taraftar sayılarıyla öne çıkıyor. İşte Türkiye'nin futbol taraftarı haritası...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 15:53 Güncelleme 15 Mart 2024, 15:53
Türkiye’de hangi il hangi takımlı? Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Iğdır! Meğer o kulüp 60 ilin birincisiymiş...

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Dünyanın önde gelen taraftar etkileşim platformu Socios.com'un Türkiye'deki futbolseverler üzerinde gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin dört bir yanında taraftar grupları netleşti.

GALATASARAY BİRİNCİ SIRADA!

En dikkat çeken sonuçlardan biri, Galatasaray'ın Türkiye genelindeki taraftarlık haritasında 60 ilde birinci olması oldu. Türkiye'nin 81 ilinde 50 bine yakın futbolseverin katıldığı ankette, Galatasaray taraftarlarının yoğunluğu büyük ilgi çekti. Galatasaray'ı, 17 ilde birincilikle takip eden Fenerbahçe ise bu rekabette ikinci sırayı aldı.

TRABZON'UN %87'Sİ TRABZONSPORLU

Ankete katılanlar arasında en yüksek oranda kendi şehrinin takımını destekleyenlerin başında ise Trabzonspor taraftarları çıktı. Yüzde 87,7'lik rekor oranla Trabzon ilinde birinci olan Trabzonspor, kendi şehrinde en yüksek destek oranına ulaşarak Türkiye genelindeki taraftarlık haritasında önemli bir yer edindi.

BEŞİKTAŞ IĞDIR'DA BİRİNCİ

Türkiye'nin farklı illerinde ise taraftar tercihleri çeşitlilik gösterdi. Beşiktaş'ın Iğdır'da birinci olması, bu çeşitliliğin bir örneği olarak öne çıktı. Iğdır'da Beşiktaş'ın az bir farkla Galatasaray'ı geçerek birinci sırada yer alması, taraftarlık tercihlerinin coğrafi ve kültürel faktörlerden etkilendiğini gösterdi.

İSTANBUL'DA GALATASRAY, İZMİR'DE FENERBAHÇE BİRİNCİ

Ezeli rekabetin en sıcak yaşandığı illerden İstanbul'da Galatasaray, yüzde 38,9 oranla birinci sırayı alırken, İzmir'de ise yüzde 34,3'lük oranla Fenerbahçe birinci oldu. Bu sonuçlar, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki taraftar gruplarının tutkulu ve çeşitli tercihlerini yansıttı.

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