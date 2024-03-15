Türkiye’de hangi il hangi takımlı? Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Iğdır! Meğer o kulüp 60 ilin birincisiymiş...

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Dünyanın önde gelen taraftar etkileşim platformu Socios.com'un Türkiye'deki futbolseverler üzerinde gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin dört bir yanında taraftar grupları netleşti.

GALATASARAY BİRİNCİ SIRADA! En dikkat çeken sonuçlardan biri, Galatasaray'ın Türkiye genelindeki taraftarlık haritasında 60 ilde birinci olması oldu. Türkiye'nin 81 ilinde 50 bine yakın futbolseverin katıldığı ankette, Galatasaray taraftarlarının yoğunluğu büyük ilgi çekti. Galatasaray'ı, 17 ilde birincilikle takip eden Fenerbahçe ise bu rekabette ikinci sırayı aldı.