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Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'yi eledi çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi'nde eşleşebileceğimiz takımlar

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında Union Saint Gilloise'yı konuk etti. 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, iilk maçta elde ettiği 3-0 skor sonucu çeyrek finale yükselmeyi hak etti. Peki temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finalde muhtemel rakipleri kimler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 01:42 Güncelleme 15 Mart 2024, 01:42
Fenerbahçe, Union Saint Gilloise’yi eledi çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi’nde eşleşebileceğimiz takımlar

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Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Union Saint Gilloise'yı konuk etti.



Sarı lacivertliler 3-0'lık galibiyetin rövanşında 1-0 mağlup olsa da adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.


MUTEHEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU
Çeyrek finalde karşılaşacağı rakibini bekleyen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.



15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak olan kura çekiminde sarı-lacivertli ekibin rakibi ortaya çıkacak.



KURALAR YARIN ÇEKİLECEK
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kuralarının da çekileceği organizasyonda saat 16.00'da Konferans Ligi kuraları çekilecek.



İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ


FIORENTINA


PAOK


LILLE


VIKTORIA PLZEN


ASTON VILLA


CLUB BRUGGE


OLIMPIAKOS

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