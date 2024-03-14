Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe , UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Union Saint Gilloise'yı konuk etti.

Sarı lacivertliler 3-0'lık galibiyetin rövanşında 1-0 mağlup olsa da adını çeyrek final e yazdırmayı başardı.



MUTEHEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Çeyrek finalde karşılaşacağı rakibini bekleyen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.