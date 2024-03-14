Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Union Saint Gilloise'yı konuk etti.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Union Saint Gilloise'yı konuk etti.
Sarı lacivertliler 3-0'lık galibiyetin rövanşında 1-0 mağlup olsa da adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
MUTEHEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU
Çeyrek finalde karşılaşacağı rakibini bekleyen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.
15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak olan kura çekiminde sarı-lacivertli ekibin rakibi ortaya çıkacak.
KURALAR YARIN ÇEKİLECEK
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kuralarının da çekileceği organizasyonda saat 16.00'da Konferans Ligi kuraları çekilecek.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
FIORENTINA
PAOK
LILLE
VIKTORIA PLZEN
ASTON VILLA
CLUB BRUGGE