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Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı canlı anlatım izle

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında Union Saint Gilloise'yı konuk ediyor. Sarı lacivertliler 3-0'lık galibiyetin rövanşında çeyrek finale kalmak için büyük bir avantaja sahip. Kanarya'da hedef; sahadan galip ayrılarak turlamak ve ülke puanına büyük bir katkı daha yapmak. Fenerbahçe Uinon Saint Gilloise maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 19:33 Güncelleme 14 Mart 2024, 20:51
Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı canlı anlatım izle

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Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında Union Saint Gilloise'yı konuk ediyor.



Sarı lacivertliler 3-0'lık galibiyetin rövanşında çeyrek finale kalmak için büyük bir avantaja sahip. Kanarya'da hedef; sahadan galip ayrılarak turlamak ve ülke puanına büyük bir katkı daha yapmak.



CANLI TAKİP

Fenerbahçe Uinon Saint Gilloise maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Szymanski, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Batshuayi, Kent.

U.S. Gilloise : Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida, Lapoussin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nilsson, Eckert.

TÜRK'ÜN KALBİ SENDE ATAR

Maç öncesi Ülker Stadyumu'nda 16 Türk devletine ithafen "Türk'ün kalbi sende atar" pankartı açıldı.

Tribünlerde Türk devletlerini simgeleyen bayraklara yer verildi.



KADRODA 4 EKSİK VAR

Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Düdük ise Karadağlı hakem Nikola Dabanovic'te... Bu zorlu randevuda sarı-lacivertliler dört oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı kart cezalısı Rade Krunic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Joshua King ve Çağlar Söyüncü, Belçika temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

Yaşadığı sakatlığın ardından saha çalışmalarına başlayan Becao ise tam olarak hazır olmaması sebebiyle Belçika ekibi karşısında kadroda yer almayacak.



EVİNDE KAYBETMİYOR

Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Zimbru'yu eledikten sonra Maribor'u da saf dışı bırakarak playoff oynama hakkı kazandı. Bu turda Twente'yi geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu H Grubu'nu lider tamamladı. Fenerbahçe, evinde oynadığı 6 maçı da kazanırken 23 gol attı ve kalesinde ise 4 gol gördü.

Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı CANLI İZLE



AVRUPA'DA 268. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 267 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 106 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda kanarya, rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

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