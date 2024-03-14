Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı canlı anlatım izle

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında Union Saint Gilloise'yı konuk ediyor.





Sarı lacivertliler 3-0'lık galibiyetin rövanşında çeyrek finale kalmak için büyük bir avantaja sahip. Kanarya'da hedef; sahadan galip ayrılarak turlamak ve ülke puanına büyük bir katkı daha yapmak.