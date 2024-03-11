Siyah beyazlılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak Trabzonspor'un kazandığı hafta 3.'lük mücadelesinde hata yapmamak. Gaziantep ise zorlu rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oluyor.



İLK 11'LER



Gaziantep FK :

Beşiktaş : Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Bakhtiyor, Rashica, Muci, Semih.

SELÇUK İNAN İLK MAÇINA ÇIKIYOR!



Marius Sumudica'nın kovulmasının ardından takımın başına getirilen Selçuk İnan, Gaziantep FK ile ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. 8 Mart'ta imzayı atan ve üç gün sora siftah yapacak olan 39 yaşındaki teknik adam, ilk maçından puanla ayrılmak istiyor. İnan daha önce Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.