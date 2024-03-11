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Beşiktaş-Gazinatep FK | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılarda hedef mutlak galibiyet. Gaziantep FK - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 19:17 Güncelleme 11 Mart 2024, 20:27
Beşiktaş-Gazinatep FK | CANLI ANLATIM

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Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oluyor.

Siyah beyazlılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak Trabzonspor'un kazandığı hafta 3.'lük mücadelesinde hata yapmamak. Gaziantep ise zorlu rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.


CANLI TAKİP

Gaziantep FK Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...


İLK 11'LER

Gaziantep FK :

Beşiktaş : Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Bakhtiyor, Rashica, Muci, Semih.

SELÇUK İNAN İLK MAÇINA ÇIKIYOR!

Marius Sumudica'nın kovulmasının ardından takımın başına getirilen Selçuk İnan, Gaziantep FK ile ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. 8 Mart'ta imzayı atan ve üç gün sora siftah yapacak olan 39 yaşındaki teknik adam, ilk maçından puanla ayrılmak istiyor. İnan daha önce Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.


BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı olan Omar Colley, Umut Meraş, Salih Uçan, Tayfur, Rebic Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almadı. Bu isimlerin dışında sezonu kapatan ve lisansı çıkarılmayan Amir Hadziahmetovic ile sakatlığı bulunan Alex Oxlade- Chamberlain de yok.

7 İSİM CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, Gaziantep FK mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Necip, Ghezzal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

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