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ÖZEL | Okan Buruk'dan güldüren Icardi ve Torreira yorumu! "Saçlarını gördüğümde..."

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından editörümüz Görkem Ağgündüz teknik direktör Okan Buruk'a, Icardi'nin saçlarını nasıl bulduğunu ve Torreira'nın golünü sordu. İşte Buruk'un güldüren o yanıtı...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 23:26 Güncelleme 08 Mart 2024, 23:37
ÖZEL | Okan Buruk’dan güldüren Icardi ve Torreira yorumu! Saçlarını gördüğümde...

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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor'u 6-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından editörümüz Görkem Ağgündüz teknik direktör Okan Buruk'a;


"Torreira antrenmanlardan sonra maçta da gol atmayı başardı. Gol sevincinde tüm takım kendisine eşlik etti. Bu takım içerisinde kendisine takılnılan bir konu muydu?" , "Galatasaray'dan Icardi paylaşımı geldi maç sonunda. Siz saçlarına kaç puan verirsiniz?" sorularını sordu.

İşte Buruk'un o yanıtları;

ÖZEL | takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı!


"KENDİYLE DE DALGA GEÇİYOR"
Torreira önemli bir gol kaydetti. 2. golü attı kritik bir anda. Biz ondan devamlı öne oynamasını da istiyoruz.

Kendisiyle de dalga geçen bir oyuncu gol konusunda. Hep bu anın hayalini kuruyordu.


"SAÇLARINI GÖRDÜĞÜMDE..."
Icardi'nin saçlarını ben de sabah antrenmanda gördüm, şaşırdım. Böyle devam eder mi bilmiyorum. Kadınlar günü için verilmiş önemli bir mesajdı bana göre.

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