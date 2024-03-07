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TV8,5'da yayınlanacak şifresiz Avrupa maçları: Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izle

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadelesine devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 7 Mart Perşembe günü saat 23.00'da Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç, EXXEN platformu üzerinden ücretli olarak yayınlanacak. Aynı zamanda, CBC Sport'tan da canlı olarak izlenebilecek. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yolculuğunu takip edin. İşte TV8,5'da yayınlanacak şifresiz Avrupa maçları...

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 14:29 Güncelleme 07 Mart 2024, 14:51
TV8,5’da yayınlanacak şifresiz Avrupa maçları: Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izle

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Avrupa futbolunun kalbi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi ile atıyor. Heyecanın kaldığı yerden devam ettiği bu hafta, futbolseverler için dolu dolu geçecek. Rövanşlar ve son 16 turu ilk maçlarıyla ekran başındaki yerinizi alın, çünkü bazı karşılaşmalar şifresiz olarak futbol tutkunlarına sunuluyor. İşte, gözlerinizi ekranlardan ayıramayacağınız maçlar ve detaylar.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Şifresiz Maç Keyfi

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi, son 16 tur maçlarıyla futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bu hafta, Real Sociedad ile Paris Saint Germain ve Manchester City ile Kopenhag arasında oynanacak maçlar, TV8,5 üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Bu karşılaşmalar, 5 ve 6 Mart tarihlerinde saat 23.00'te oynandı.

Şifresiz Yayınlanan Maçlar:

  • Real Sociedad-Paris Saint Germain: 5 Mart Salı, saat 23.00 (TV8,5)
  • Manchester City-Kopenhag: 6 Mart Çarşamba, saat 23.00 (TV8,5)

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Nefes Kesen Karşılaşmalar

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de heyecan son hız devam ediyor. Avrupa'nın dört bir yanından takımların mücadele ettiği bu liglerde, TV8,5 bazı maçları futbolseverlere şifresiz sunuyor. Özellikle, Sporting Lizbon-Atalanta ve Ajax-Aston Villa gibi karşılaşmalar, futbolun heyecanını evlerinize taşıyacak.

TV8,5'ta Şifresiz Yayınlanacak Maçlar:

  • Sporting Lizbon-Atalanta: 6 Mart Çarşamba, saat 20.45 (UEFA Avrupa Ligi)
  • Ajax-Aston Villa: 7 Mart Perşembe, saat 20.45 (UEFA Konferans Ligi)
  • Milan-Slavia Prag: 7 Mart Perşembe, saat 23.00 (UEFA Konferans Ligi)

Union Saint Gilloise - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Şifresiz Mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin, son 16 turu kapsamında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın yayın bilgileri açıklandı. Sarı-lacivertli ekip, 7 Mart Perşembe günü saat 23.00'da deplasmanda Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

Bu önemli karşılaşma, EXXEN platformu üzerinden ücretli bir şekilde izlenebilecek. Aynı zamanda maç, CBC Sport kanalında da canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu bilgiler ışığında maçı takip edebilir ve destekledikleri takıma moral verebilirler.

Futbol dolu bu haftada, Avrupa kupalarındaki heyecanı kaçırmamak için karşılaşma saatlerini ve yayın bilgilerini not alın. Her gol, her pas ve her kurtarış, futbolun büyüsünü evlerinize taşıyacak.

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