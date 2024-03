7 Mart Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izle - TV8,5’da yayınlanacak şifresiz Avrupa maçları

Union Saint Gilloise - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Şifresiz Mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin, son 16 turu kapsamında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın yayın bilgileri açıklandı. Sarı-lacivertli ekip, 7 Mart Perşembe günü saat 23.00'da deplasmanda Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

Bu önemli karşılaşma, EXXEN platformu üzerinden ücretli bir şekilde izlenebilecek. Aynı zamanda maç, CBC Sport kanalında da canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu bilgiler ışığında maçı takip edebilir ve destekledikleri takıma moral verebilirler.

Futbol dolu bu haftada, Avrupa kupalarındaki heyecanı kaçırmamak için karşılaşma saatlerini ve yayın bilgilerini not alın. Her gol, her pas ve her kurtarış, futbolun büyüsünü evlerinize taşıyacak.