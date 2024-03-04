Süper Lig'de 28. hafta heyecanı sona eriyor. Kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oluyor.

Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp Beşiktaş'ın kaybettiği haftada 3.'lük için avantaj sağlamak. Ev sahibi ise zorlu rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Alanyaspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan, Alıtı, Efecan, Fer, A Hassan, Oğuz, Richard, Augusto, Balkovec, Hadergjonaj

Trabzonspor: Uğurcan, Mendy, Denswil, Eren, Meunier, Berat, Umut G., Bardhi, Trezeguet, Vişça, Enis

TRABZONSPOR'DA EKSİK İSİMLER



Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un eksik isimleri bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Paul Onuachu, Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen ve Mislav Orsic maçta süre alamayacak.

Trezeguet son dönemde yakaladığı istikrarlı formla dikkat çekiyor.

ALANYASPOR'DA EKSİK İSİMLER



Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da da eksik isimler bulunuyor. Son 5 maçında galibiyet alamayan Alanyaspor'da yeni transfer Ui-Jo-Hwang maçta süre alamayacak.