SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor-Alanyaspor maçı | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı sona eriyor. Kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oluyor. Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp Beşiktaş'ın kaybettiği haftada 3.'lük için avantaj sağlamak. Ev sahibi ise zorlu rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde. Alanyaspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 19:02 Güncelleme 04 Mart 2024, 20:04
Trabzonspor-Alanyaspor maçı | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı sona eriyor. Kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oluyor.

Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp Beşiktaş'ın kaybettiği haftada 3.'lük için avantaj sağlamak. Ev sahibi ise zorlu rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Alanyaspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan, Alıtı, Efecan, Fer, A Hassan, Oğuz, Richard, Augusto, Balkovec, Hadergjonaj

Trabzonspor: Uğurcan, Mendy, Denswil, Eren, Meunier, Berat, Umut G., Bardhi, Trezeguet, Vişça, Enis

TRABZONSPOR'DA EKSİK İSİMLER

Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un eksik isimleri bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Paul Onuachu, Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen ve Mislav Orsic maçta süre alamayacak.

Trezeguet son dönemde yakaladığı istikrarlı formla dikkat çekiyor.Trezeguet son dönemde yakaladığı istikrarlı formla dikkat çekiyor.

ALANYASPOR'DA EKSİK İSİMLER

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da da eksik isimler bulunuyor. Son 5 maçında galibiyet alamayan Alanyaspor'da yeni transfer Ui-Jo-Hwang maçta süre alamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz
Terörün siyasi ayağı DEM Parti ilk defa İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listelerinde Meclis üyesi adayı oldu
MHP lideri Bahçeli’den Gazze mesajı: Bıçak kemiğe dayandı
Yunan basınında gündem Türkiye! Ethnos gazetesi 4 jeopolitik hamleyi manşete taşıdı öve öve bitiremedi: KAAN, İHA-SİHA üssü, Somali ve Cibuti anlaşmaları...
Trabzonspor-Alanyaspor maçı | CANLI ANLATIM
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
2024 seçimler yılı: 50 ülke sandık başına gidiyor! ABD listeyi yaptı: İlk sırada o ülke var
Toroslar’da ’Kandil’ uzlaşısı! CHP Türk düşmanı Abdurrahman Yıldız’ı aday gösterdi... Vahap Seçer bölücülerle aynı masada ’DEM’lendi
HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AFAD’dan peş peşe uyarı! 14 ilde sarı 2 ilde turuncu alarm! İstanbul’a çamur yağacak! | 4 Mart 2024 hava durumu
Özgür Özel İmamoğlu’na ’bedelli’ vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: CHP’nin en çapsız başkanı konuşmasın | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum
İsveç basını terör örgütü PKK’nın finans ağını deşifre etti: Stockholm’den alıp örgüte işte böyle aktarıyorlar
Saraçhane’nin ’mütedeyyin’ imajlı sarıklı figüranı yine sahnede! Ekrem İmamoğlu’nun ’ajans’ balonu patladı: İBB musluğu trollere akıyor
ENFLASYON AÇIKLANDI HERKES ARAŞTIRMAYA BAŞLADI! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, akademisyen... İşte meslek meslek memur maaşları
Almanya’da sızıntı paniği devam ediyor! Bild ‘Ruslar beni dinliyor mu?’ diye sordu: Arka planda Putin’in arkadaşı var
CHP’den kötü kokular yükseliyor! 1 Nisan sonrası lağım patlayacak: Parayla adaylık, poşetli 250 bin dolar, 47 milyonluk villa, delege borsası...
SON DAKİKA