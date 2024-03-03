Beşiktaş - Galatasaray derbisi tıkla canlı maç izle HD - GS-BJK derbi maçı bedava, şifresiz, (bein sports 1) kesintisiz canlı izle!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında nefesleri kesecek bir mücadeleye tanıklık edeceğiz. Beşiktaş ile Galatasaray, ezeli rekabetlerini bir kez daha sahaya taşıyacak. İşte maçın detayları:
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında nefesleri kesecek bir mücadeleye tanıklık edeceğiz. Beşiktaş ile Galatasaray, ezeli rekabetlerini bir kez daha sahaya taşıyacak. İşte maçın detayları:
Maç Tarihi ve Saati: Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 3 Mart 2024 Pazar günü yani bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maç saat 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş - Galatasaray Maçı Şifresiz Veren Kanallar Listesi
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Maçın Yayın Kanalı: Derbi heyecanını canlı olarak takip etmek isteyenler için maç beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Hakem ve Yardımcıları: Mücadeleyi yönetecek hakem Halil Umut Meler olacak. Meler'e yardımcılık edecek isimler ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy olacak. Maçın dördüncü hakemi Bahattin Şimşek olacak.
Beşiktaş : Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Amartey, Al-Musrati, Rashica, Muci, Cenk, Semih.
Galatasaray : Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Demirbay, Barış Alper, Aktürkoğlu, Mertens, Icardi.
Maçı Canlı İzleme Linki: Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için beIN Sports'un resmi internet sitesi üzerinden yayını takip edebilirler.
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