Beşiktaş - Galatasaray derbisi tıkla canlı maç izle HD - GS-BJK derbi maçı bedava, şifresiz, (bein sports 1) kesintisiz canlı izle!

Önemli Notlar:

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl ile sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da Hakim Ziyech maçta forma giyemeyecekken, Serge Aurier'in durumu belirsizliğini koruyor. Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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