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Beşiktaş - Galatasaray derbisi tıkla canlı maç izle HD - GS-BJK derbi maçı bedava, şifresiz, (bein sports 1) kesintisiz canlı izle!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden birine sahne oluyor. Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, futbolseverlerin gözü kulağı bu mücadelede. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı taraftarının da desteğiyle mağlup ederek hem moral bulmak hem de şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu efsanevi derbi, her iki takımın da galibiyet için sahada ter dökeceği, nefes kesen anlara sahne olacak. Beşiktaş - Galatasaray derbisi canlı izleme linki detayları haberimizde var.

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 18:58 Güncelleme 03 Mart 2024, 18:58
Beşiktaş - Galatasaray derbisi tıkla canlı maç izle HD - GS-BJK derbi maçı bedava, şifresiz, bein sports 1 kesintisiz canlı izle!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında nefesleri kesecek bir mücadeleye tanıklık edeceğiz. Beşiktaş ile Galatasaray, ezeli rekabetlerini bir kez daha sahaya taşıyacak. İşte maçın detayları:

Maç Tarihi ve Saati: Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 3 Mart 2024 Pazar günü yani bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maç saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş - Galatasaray Maçı Şifresiz Veren Kanallar Listesi

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Maçın Yayın Kanalı: Derbi heyecanını canlı olarak takip etmek isteyenler için maç beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Hakem ve Yardımcıları: Mücadeleyi yönetecek hakem Halil Umut Meler olacak. Meler'e yardımcılık edecek isimler ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy olacak. Maçın dördüncü hakemi Bahattin Şimşek olacak.

Beşiktaş-Galatasaray İlk 11'ler

Beşiktaş : Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Amartey, Al-Musrati, Rashica, Muci, Cenk, Semih.

Galatasaray : Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Demirbay, Barış Alper, Aktürkoğlu, Mertens, Icardi.

Maçı Canlı İzleme Linki: Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için beIN Sports'un resmi internet sitesi üzerinden yayını takip edebilirler.

▶️ Beşiktaş - Galatasaray maçı CANLI İZLE

Önemli Notlar:

  • Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl ile sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov maçta forma giyemeyecek.
  • Beşiktaş'ta Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
  • Galatasaray'da Hakim Ziyech maçta forma giyemeyecekken, Serge Aurier'in durumu belirsizliğini koruyor. Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

NOT: Spor müsabakalarını resmi yollarla izlemek, telif hakkı korumasına katkıda bulunmanın yanı sıra, izleyicilere güvenli ve kesintisiz bir izleme keyfi sunar. Yasa dışı yayınlar ise sık sık bağlantı sorunları yaşayabilir, düşük görüntü kalitesine sahip olabilir ve bilgisayarınıza zararlı yazılımlar bulaştırma riski taşıyabilir. Bu sebeplerle, maçları izlemek için yasal ve resmi yayın yollarını tercih etmek önem taşır.

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